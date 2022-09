Máma v sedle prohání elitní žokeje. Prolomí dostihovou historii?

Šampionát rovinových jezdců, do něhož se počítají vítězství všech kategorií z českých drah, ještě nikdy v historii žena neovládla. Nejlepšími umístěními jsou třetí místa Lucie Fialové (2021, 14 vítězství), Simony Laubeové (2020, 13 vítězství) a Ivy Miličkové (2004, 29 vítězství).

Jiřina Andrésová má aktuálně na svém kontě 21 výher. Vendula Korečková jich má 19. V těsném závěsu jsou Milan Zatloukal (18) a Petr Foret (15). „Kluci zafinišují, je to otevřené, náskok není tak veliký,“ předpokládá Andrésová. „Rády bychom jim to natřely, to je jasné, ale neutahujeme si z nich. Protože víme, že hlavní hrdinové jsou vždycky koně. Potřebujete sedět na dobrých koních. Holky teď docela jezdí, mají hodně startů, hodně šancí, ale vždycky potřebujete koně. Není to o tom, že bychom jezdily lépe než Foret nebo Zatloukal, takhle to vůbec není.“

I tak sklízí ženy v sedle obdiv a úctu. Dostihy jsou tvrdá řehole, často i riziková. Navíc Jiřina Andrésová k tomu stíhá i východu dvou dětí. „Matky u koní obdivuji,“ oceňuje i Vendula Korečková. „Vím, co děláme za práci. Musíte jí obětovat celý den, není na přesné hodiny, abyste měla ve tři hotovo. Obdivuji všechny holky, jak to i s dětmi zvládají.“

Čtyřicítka? Nejlepší roky

Andrésová s manželem Dušanem, který patřil k žokejské elitě na rovinách i nad překážkami, vychovává dceru a syna. „Deniska má jedenáct, v práci na koních jezdí,“ líčí žokejka. „Čtrnáctiletý Dominik se na dostihy rád kouká, rád si přes někoho i vsadí, hledá si tipy na koně, ale nejezdí. A já jsem ve čtyřiceti v nejlepších letech! Fyzicky se opravdu cítím nejlépe, jak jsem se kdy cítila.“

Překvapila i manžela. Když se mu minulý týden svěřila, že by ještě v této sezoně ráda dosáhla na stovku kariérních vítězství, jen se zasmál. „Do stovky mi chybělo sedm vítězství. Dušan říkal, že to se mi v životě nemůže podařit, vždyť už je září. Že to prý není možné. A mě se pak o víkendu podařilo pětkrát vyhrát, takže už mi chybí jen dvě výhry. Věřím, že stovku letos dám!“

Dušan Andrés (51) vyhrál šampionát rovinových jezdců v roce 2003. Nasbíral tehdy 29 triumfů. Dvakrát se ve stejné soutěži radoval na Slovensku (2000 a 2001), k tomu vyhrál České derby s Temirkanovem (1998) a Velkou pardubickou se Sixteen (2007).

„Bylo by fajn, kdybych na Dušana navázala, ale nejsem si vůbec jistá,“ připouští Jiřina Andrésová. „Nemám velký náskok, stačí jeden vydařený den a všechno je jinak. Dostihových víkendů bude ještě dost, kluci zaberou.“

Sama za sebou má víkend snů. Z šesti startů ve Slušovicích a Karlových Varech pětkrát vyhrála! „Měla jsem štěstí na dobré koně,“ usmívá se. „Navíc do Slušovic ne vždycky jezdí všichni dobří kluci, mám tam větší šanci na lepší koně, než kdekoliv jinde. Povedlo se, velká radost.“

Silná stáj je základ

Ve Slušovicích nebyla ani Vendula Korečková. Po dlouhé době klesla v šampionátu na druhé místo. Ale souboj mezi jezdci a jezdkyněmi tolik neprožívá. „Bylo by fajn vyhrát, když už je člověk takhle blízko,“ připouští Korečková. „Taková sezona už se třeba nemusí podařit. S Jiřinou máme našlápnuto dobře, jedna z nás to může dát. Reálné to je. Ale kluci do toho ještě promluví.“

Korečková dlouhodobě patří do užší jezdecké špičky. Vyhrála klasické dostihy na Slovensku a v Rakousku, momentálně je jedničkou v silné stáji trenérů Vocáskových. V minulé sezoně byla v jezdeckém šampionátu pátá (12 vítězství), v roce 2018 čtvrtá (20 vítězství).

„Když chcete bojovat o vítězství v šampionátu, musíte za sebou mít silnou stáj. To teď mám, ale jinak to moc nehrotím. Nevolám si o šance navíc, nějak to dopadne. Můžete si zavolat o dobrého koně, dopadne to špatně... Nechávám to náhodě, nebo osudu. Jsou to dostihy, stát se může cokoliv.“

S tím souhlasí i Jiřina Andrésová. A že má v telefonu při vyzvánění jako podkres písničku od kapely Queen – We Are the Champions? „To už tam mám roky a pořád nic,“ zasměje se. „Tak uvidíme, třeba to letos klapne.“

TOP 10 ŠAMPIONÁTU ROVINOVÝCH JEZDCŮ (Lázně Poděbrady Cup) jméno výhry starty zisk úspěšnost 1. Jiřina Andrésová 21 98 715 650 21,4% 2. Vendula Korečková 19 94 993 500 20,2% 3. Milan Zatloukal 18 90 1 773 050 20% 4. Petr Foret 15 85 2 251 900 17,6% 5. Martina Havelková 12 118 834 550 10,2% 6. David Liška 10 58 827 050 17,2% 7. Sabina Mokrošová 9 69 899 900 13% 8. Jan Verner 9 80 706 550 11,3% 9. Jiří Palík 8 52 1 133 000 15,4% 10. Jiří Chaloupka 7 69 485 050 10,1%

NEJLEPŠÍ UMÍSTĚNÍ ŽEN V ŠAMPIONÁTU

3. místo

Lucie Fialová (2021, 14 vítězství)

Simona Laubeová (2020, 13 vítězství)

Iva Miličková (2004, 29 vítězství)

4. místo

Martina Havelková (2021, 13 vítězství)

Vendula Korečková (2018, 20 vítězství)

Kristýna Bezděková (2002, 21 vítězství)

Ilona Třešňáková (2001, 17 vítězství)