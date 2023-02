Kůň roku 2022: Gasparini dopsal neuvěřitelný příběh a navázal na Peruána

Tříletý Gasparini v prestižní anketě porazil Ponntose i L’Estrana. „Ponntosův start v Ascotu, to bylo něco jiného, ale stále je tu hodně turfmanů, kteří fandí českému chovu a přáli Gasparinimu úspěch,“ těšilo trenéra Jana Demeleho. S oceněním pro nejlepšího tříletého hřebce nebo valacha mohl počítat, stejně jako s cenou nejlepšímu českému odchovanci. Kůň roku 2022 byl ovšem velký otazník.

Nejprestižnější ocenění sbírali od roku 2001 jen importovaní koně. Mnohokrát za výrazné zahraniční úspěchy. Tentokrát převážilo, co jsme mohli vidět na tuzemských drahách, nebo kousek za hranicemi. Gasparini navázal na legendárního trojnásobného vítěze Velké pardubické Peruána, Koně roku 2000.

Sezona přitom začala kostrbatě. V pondělí 20. června zavládl ve Slušovicích-Březové velký smutek. Gasparini se nedostal na start Českého derby. Aby o necelé čtyři týdny později dokázal vyhrát Slovenské derby.

„Po takovém průběhu, jaký jsme měli, veliký respekt před tím koněm. To nebyla náhoda, něco tam je, šel na půl plynu,“ sděloval v Bratislavě zkušený žokej Jiří Palík. Muž, který má velmi dobré oko na favority klasických dostihů.

Po pátém místě v Itálii přišla nejdelší klasika - St. Leger. A v ní jeden z nejhezčích a nejdramatičtějších doběhů za poslední roky. Palík s Gasparinim vzal osud do svých rukou, v cílové rovině se zdálo, že jsou již poraženi, ale o krátkou hlavu dokázal reprezentant červenobílých barev stáje Tippler Group zvítězit.

„Za ten boj v St. Legeru, kde si to odvodil, přešli přes něj koně a ještě zabojoval, si zasloužil vše, co dnes dostal,“ zauvažoval Demele o důvodu, proč dali hlasující v anketě o Koně roku přednost Gasparinimu. „Pocitově je nejvýš Slovenské derby, ale boj v St. Legeru byl pro oko diváka a moje srdce top.“

Gasparini se v roce 2022 představil na dostihových drahách sedmkrát a čtyřikrát vyhrál. Kromě slovenského St. Leger v Bratislavě to byly těsné výhry, maximálně o půl délky. „Když jsem se koukal na jeho otce Top Eagla, bylo neuvěřitelné, jaký to byl bojovník, jak vyhrával. Gasparini to má po něm,“ těší Demeleho.

Gasparini je třetím potomkem klisny Galantery. Na dostihové dráze s ní majitelé nebyli dost trpěliví. „Říkala jsem majiteli Jiřímu Charvátovi, aby si na ni počkal, ale on mi nevěřil a prodal mi ji za deset tisíc korun, následně se stal jejím majitelem Jiří Odcházel. Ale ani on s ní neměl trpělivost a dal ji na skoky k Čestmíru Olehlovi,“ vzpomíná na Galantery trenérka Helena Blažková.

Od Jiřího Odcházela se klisna dostala k Petru Karlíkovi a dala dvě klisny Galeonu a Galéru. Obě dosáhly jednoho vítězství v nejnižší kategorii na domácí dráze ve Slušovicích. Oproti svým předchůdcům Petr Karlík vydržel a v roce 2019 se narodil třetí potomek Galantery, Gasparini. Po otci Eagle Top. „Šedesát procent úspěchu jde za majitelem a chovatelem, který vydržel,“ ví dobře Demele.

V letošním roce by pro Gaspariniho měla být vrcholem Velká varšavská na konci září, nejprestižnější polský rovinový dostih. „Majitel by chtěl v tomto dostihu uspět, tak půjdeme touto cestou, nejprve Turf gala v Bratislavě,“ představil plány Demele. Zajímavé bude sledovat i další potomky Galantery, tříletou Garmonu a o rok mladší Gordanu.