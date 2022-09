Běž pryč, jsou lepší. Opravdu? Odstrčený český odchovanec ukázal třídu

„Je to zadostiučinění za to, že jsme se nedostali do Českého derby,“ radoval se už po triumfu v Bratislavě slušovický trenér Jan Demele. „Jirka Palík ho chtěl jezdit i v Českém derby, těšil se na něj.“ Ve Slovenském derby za sebou Gasparini nechal hned sedm soupeřů z české edice. Včetně druhého Stronger Together, třetího Darlink In Pink i čtvrtého Ashata. Vítězná Queen Of Beaufay v Bratislavě nestartovala.

Palík si poradí

Třídů pak Gasparini ukázal i v dramatickém finiši 77. ročníku Renomia St. Leger v pražské Velké Chuchli. V něm za sebou pro změnu nechal třeba vítěze Švýcarského derby Hello Hola Hay nebo Vignettu, nejlepší klisnu z českého Oaks.

„Doufali jsme, že potvrdí výkon ze Slovenského derby a to se podařilo,“ radoval se trenér Demele v rozhovoru pro server Jezdci.cz. „Dokázal, že je opravdu dobrý. Byli jsme s Jirkou Palíkem domluvení, že v dostihu nechám všechno na něm. Proto jsem se nijak zvlášť nebál, když jsem po startu viděl, jak přechází na špici. Pokud bude hřebec po dostihu v pořádku, může za tři týdny zkusit slovenský St. Leger.“

Jiří Palík šel s Gasparinim na špici poměrně brzy. „Ve vážnici jsme s ostatními kluky probírali, kdo půjde zepředu,“ vysvětlil zkušený žokej pro Jezdci.cz. „Já jsem byl potichu, ale jak se otevřely boxy a nebylo žádné tempo, neváhal jsem. Gasparini má třídu, tak jsem si na to troufl. Věřil jsem, že ukáže, co umí.“

Finiš byl dramatický, na Gaspariniho útočily klisny Totally Gold a Vignetta i nakonec těsně čtvrtý Hello Hola Hay. „Pro mě byla výhoda, že se přiblížili už v polovině cílové roviny. Měl jsem díky tomu čas nechat Gaspariniho zase přijít na nohy a dostat ho do tempa,“ líčil Palík. „V poslední stovce metrů jsem si říkal, jestli to vůbec stihnu. Jakmile jsme projeli cílem, už jsem si byl docela jistý, že ta hlava tam byla. Ale radši jsem počkal, než se to řekne oficiálně.“

Neskutečný kůň!

Jiří Palík si připsal už čtrnácté klasické vítězství v pěti různých zemích. Trenér Jan Demele, který má koně ustájené v Březové a trénuje ve Slušovicích, slaví druhé klasické vítězství. V euforii byl i majitel Petr Karlík, který Gaspariniho odchoval. „Na českého odchovance je to neskutečný kůň!“

Tříletý hřebec je potomkem klisny Galantery a napajedelského plemeníka Eagle Topa. „Původně jsem chov s Galantery v plánu neměl, ale když jsem ji kupoval, řekl mi pan Olehla, že pokud už nebude na dostihy, aby jí dal v chovu šanci,“ vzpomínal Petr Karlík pro magazín Fitmin a Turf. „Světový trend je při výběrů plemeníků jasný - ranost a rychlost, ale podle mého názoru tady v Česku to moc fungovat nemůže. I vzhledem ke klimatickým podmínkám. Proto jsem vybíral delší plemeníky jako byl Egerton, Pouvoir Absolu nebo právě Eagle Top.“

Že to funguje, Gasparini na dráze ukázal. A nejenom on. Po Zamicovi a Vignettě je už třetím letošním klasickým vítězem českého chovu.

VÍTĚZOVÉ KLASICKÝCH DOSTIHŮ 2022

Velká jarní: Zamico – ž. Milan Zatloukal (Rabbit Trhový Štěpánov, trenér Allan Petrlík)

České derby: Queen Of Beaufay – ž. Petr Foret (DS Pegas, trenér Dalibor Török)

Oaks: Vignetta – ž. Adam Florian (Cardboard, trenér Zdeněk Seménka)

St. Leger: Gasparini – ž. Jiří Palík (TIPPLER Group s.r.o., trenér Jan Demele)