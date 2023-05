Brzda, nejedu! Šampion Janáček si v Madridu smolně zlomil ruku

Václav Janáček je v Evropě absolutní žokejská špička. Domácí šampionát vyhrál pětkrát za sebou v letech 2006 až 2010, nejlepší byl i na Slovensku (2010). Pak vyrazil do Španělska, kde se postupně prodral na špici. Španělský šampionát ovládl už osmkrát, poprvé v roce 2012, naposledy v minulé sezoně.

„Ve Španělsku jsem už kus života,“ popisoval Janáček. „Každý sportovec hledá komfort, ve kterém se uchytí, je úspěšný a vyhovuje mu i styl života. To mě ve Španělsku drží.“ S běloušem White King podruhé v kariéře vyhrál španělské derby Gran Premio Villapadierna a pak vůbec poprvé také španělské St. Leger.

„Na dobré koně jsem se dostal i při výjezdech do Česka a na Slovensko, díky Lokotransu jsem třeba měl velkou šanci vyhrát obě derby,“ popisoval Janáček po uplynulé sezoně pro web Jezdci.cz. „V Česku bylo těžké porazit Queen Of Beaufay, ale na Slovensku se to teoreticky dalo urvat. Nevyšlo, takový je život. Dobře jsem si zajezdil, něco jsem vyhrál a dostal jsem se mimo jiné na Opasana.“

Nejbližší dostihy bude muset po karambolu vynechat. Jak dlouhá pauza bude, se uvidí podle rekonvalescence. V aktuální sezoně už se Václav Janáček jedenáctkrát představil v Mostě a v Bratislavě, ve slovenské metropoli vyhrál dva dostihy.

Příští neděli je v Praze Velká jarní cena, České derby je na programu 25. června. Domácí vrchol rovinové sezony pro nejlepší tříleté koně a klisny zatím Janáček vyhrál třikrát – s Laureatem (2006), Tullamorem (2008) a Hazarderem (2021). Stihne se dát dohromady?