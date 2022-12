Příběh první české šampionky: máma v sedle a bouračka místo oslav

Vyrůstala ve vesničce Vítězná. A na telefonu jí při vyzvánění hraje písnička od kapely Queen – We Are the Champions. „Měla jsem ji tam roky a nic,“ směje se žokejka Jiřina Andrésová. Dočkala se. Ve čtyřiceti letech se máma dvou dětí zapsala do historie. Jako první žena českého i československého turfu vyhrála rovinový šampionát. Nic podobného se nestalo 102 let. „Nádhera, ale hlavní hrdinové jsou vždycky koně,“ vypráví pro deník Sport a web iSport.cz. Mimo jiné mluví i o tom, jak radost a euforii z historického zápisu utlumila havárie na dálnici.