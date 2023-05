Nevídané, obrovský trapas! Bariéra přerušila nejdelší dostih světa

PŘÍMO Z FRANCIE | Měla to být oslava krosových dostihů, mezi které patří i česká perla Velká pardubická. Nakonec se v nejdelším dostihu světa stal obrovský trapas. Zhruba po dvou pětinách Prix Anjou-Loire challenge na 7300 metrů Lion d’Angers, byl dostih přerušen! Koně a jezdci nemohli pokračovat kvůli překáže, která na trati neměla co dělat.

Kros patřící do seriálu Crystal Cupu se odehrával v solidním tempu, koně zdolávali skoky jeden za druhým jako na běžícím pásu, skočili 21. skok v pořadí z celkové padesátky, a najednou se celým areálem rozhostilo obrovské ticho, také výřečný hlasatel ztratil řeč.

Dráha v Le Lion d’Angers je vytyčována různými páskami a bariérami, někdo z odpovědných pásku či bariéru pro pokračování neodstranil, a tak nebylo možné v dostihu pokračovat. Pole se rozdělilo na dvě skupiny, kvartet koní zamířil do cílové roviny, šestice koní na překážku o několik metrů uvnitř dráhy. Ani jedna skupina další skok neskočila, způsobně před ním zastavila.

Dostih přerušen!

Splést si kurz, to se v dostizích stává. Při Velké pardubické 2008 byl diskvalifikován z vítězné pozice Amant Gris. Ale přerušení dostihu, kdy všichni jezdci koně zastaví a dál nepokračují? Nevídané!

Celá desítka koní se najednou začala pohybovat po závodišti krokem v různých skupinkách, diváci nevěděli, co se děje, ani komentátor nedával žádné zprávy. Jen ticho. Zhruba po necelých deseti minutách se koně shromáždili na místě, kde byl dostih přerušen, a dostih pokračoval.

I v Pardubicích známý žokej Romain Julliot, který obhajoval vítězství, byl po dostihu rozmrzelý: „Bohužel, zapomněli otevřít bariéru…“

Najednou bylo celé napětí pryč a ve vzduchu se vznášela nepříjemná pachuť po nepovedeném představení. Celá desítka se snažila dostih dokončit, což se podařilo sedmi koním, dvojice měla pád a jeden kůň byl zadržen. Souboj v cílové rovince byl poměrně dramatický, ale to pravé napětí se rozplynulo.

Deset minut poté, co měl být odstartován další dostih, sice zněla závodištěm francouzská hymna na počest vítěze, ale komisaři projednávali protest. Nakonec doběh schválili bez nějakých úprav, a tak se z vítězství mohl radovat šestiletý valach Shawinigan, svěřenec trenéra Patrice Quintona v sedle s Jeanem Stephanem Lebrunem. Druhý dokončil Bingo de l’Aunay a třetí Espoir.

Vítězný Jean Stephane Lebrun slavil, ale nebyl nadšený: „Nebyl to úplně Anjou-Loire Challenge... Není to tak, jak bych si přál tento dostih vyhrát. Nicméně Shawinigan to dokázal, stejně je nejlepší. Mám radost, že jsem vyhrál, ale není to ono.“

Tiskovým střediskem byly slyšet hlasy o amatérských poměrech ve francouzském turfu a někteří se jen usmívali. I v dostihově vyspělé zemi umí vyrobit ostudu světových parametrů! Šéf pořadatelů v Le Lion d‘Angres Andre Martin se snažil situaci uklidnit.

„Chyba se stala, musíme se s ní smířit, dělat chyby je lidské. Všem přítomným profesionálům se omlouvám a těším se, že v roce 2024 uvidíme dostih s lepším průběhem,“ uvedl Martin.