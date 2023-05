Suroit od trenéra Váni mezi elitou! V Paříži poběží s Bartošem o 21 milionů

Kůň připravovaný v Česku bude na startu Grand steeplechase de Paris po dlouhých šestnácti letech. Naposledy se v těžkém dostihu na 6000 metrů představil Kolorado (stáj Wrbna) od trenéra Čestmíra Olehly. Nedokončil. O dva roky dřív byl Masini od stejného trenéra s Jamesem Crowleyem sedmý. Česká účast v Grand steeplechase de Paris je ještě vzácnější než starty francouzských koní ve Velké pardubické.

O další zápis do historie se v neděli krátce po čtvrté odpolední pokusí Suroit s Josefem Bartošem. Po lednovém triumfu na Azurovém pobřeží ho realizační tým poslal do Auteuil. První start nebyl úspěšný a v tom druhém bojoval o vítězství, ale chyba na posledním skoku ho připravila o vítězství.

„Už jsem si myslel, že budu bojovat o vítězství,“ mrzelo žokeje Josefa Bartoše. I druhé místo byl skvělý výsledek. Smutek je zapomenut, v neděli přichází nová výzva. „Jsem spokojen, že jsme na startu. Je to pro mě sen, za každé místo blíž k vítězství budu spokojen,“ nemá trenér Josef Váňa mladší přehnaná očekávání. „Je tam špičková konkurence, není se co divit, je to Grand steeplechase de Paris!“

Realizační tým musel změnit plány, původně plánovali ještě start v Auteuil koncem dubna, ale nakonec už přímo vrchol francouzské překážkové sezony. „Pro změnu jsme se rozhodli nakonec ze tří důvodů,“ vysvětluje Váňa. „Tím prvním byla těžká zima s velkým množstvím startů. Tím druhým, že po posledním startu byl unavenější, než jsme předpokládali. A třetím důvodem bylo, že jsme nechtěli riskovat zranění před vrcholem sezony.“

Ani přípravu tým z Mlýnců nepodcenil. Suroit odjel do Paříže z úterý na středu, aby si zvykl a přizpůsobil se prostředí. „Já vyrazil za koňmi ve čtvrtek večer,“ doplnil trenér.

Věhlas dostihu přesahuje Francii. Stačí se jen podívat na startovní listinu letošního ročníku. Dva z osmnácti účastníků posílá do boje nejlepší překážkový trenér současnosti Ir William Peter Mullins, vyhrávající nejen doma, ale i v Anglii jako na běžícím pásu. „Je pro nás snem vyhrát Grand steeplechase de Paris, chystáme na tento dostih osmiletého Franco de Port,“ hlásil Mullins.

Z Irska se do Francie přesunul koncem dubna, zvládl přípravný start a v neděli ponese nejnižší startovní číslo s žokejskou ostrovní hvězdou první velikosti Paulem Townendem. Domácí ovšem nebudou chtít dát kůži lacino. Respekt budí především jedenáctiletý Carriacou nebo Polly Grandchamp.

Natěšený je i žokej Josef Bartoš. Třikrát už vyhrál Velkou pardubickou, čtyřikrát Gran Premio v Meranu. Uspět v Paříži by byla pohádka. „Pařížskou steeplechase jsem ještě nejel, jen zkoušku, takže skoky jsem si vyzkoušel,“ líčil Bartoš. „Skoky znám, v pořádku. I ty největší. Jen vůbec jet a zúčastnit se takového dostihu je pro mě nejvíc v kariéře, co asi můžu vyzkoušet. Jakékoliv umístění na placeném místě by byl skvělý úspěch.“