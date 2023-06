České derby bez favorita. O triumf si řekl Holčák, kdo může překvapit?

Už několik týdnů se mezi dostihovými znalci probírají šance jednotlivých koní, ani na sázkovém trhu není jasno. Vyložený favorit není.

Nejnižší kurz, 4,75:1, má dosud neporažený hnědák Jardin Michelet připravovaný pro stáj Cardboard Zdeňkem Seménkou. V polovině května vyhrál po boji Velkou jarní cenu, první část klasické Trojkoruny, od té doby ho trenér piplá na dostih roku. Zelené barvy stáje Cardboard bude reprezentovat ještě Stormy Awakening, ten má zkušenosti s delšími distancemi, ale vždy mu kousek k vítězství chyběl.

Cesta ke slávě v Českém derby trvá o něco málo více než 150 vteřin. Za tu dobu odběhnou koně vzdálenost jedné a půl míle, 2 400 metrů. To je distance dostihu pro anglické plnokrevníky již od konce 18. století. Z Anglie se magie a kouzlo derby přeneslo do všech dostihových zemí.

Tradiční a nejvýznamnější předzkouškou je Velká červnová cena, kterou vyhrál po boji o půl délky Charpentier (kurz 6,5:1) připravovaný pro stáj Joly Radkem Holčákem. Ten po dostihu rezolutně prohlásil: „Nechci být favorit, chci být vítěz.“

Radek Holčák už dvakrát slast vítězství zažil, v letech 2014 a o pět let později. Jezdecky nic neponechal náhodě, opět bude v sedle slovenský rutinér Jaroslav Línek, který vyhrál derby už v Maďarsku, Rakousku, Chorvatsku a doma na Slovensku. „Je to velmi dobrý kůň, kdyby měl jezdce, který to zná v Bratislavě, vyhrál by i tam Velkou jarní cenu,“ je přesvědčený Línek.

Holčák má letité zkušenosti, navíc navazuje na svého otce Františka, se sedmi triumfy rekordmana Českého derby. Loni proběhla první okolo cílového mezníku Daliborem Törökem připravovaná Queen of Beaufay, v jejích stopách by se měl vydat Duplikat, ale ten patří s kurzem 22:1 spíš do druhého sledu.

Už je to dlouhých 21 let, co vítěze Českého derby připravila žena, Pavla Váňová je podepsána pod úspěchem Poderosa z roku 2002. Letos se může v jejích stopách vydat Ingrid Janáčková Koplíková.

Trenérskému řemeslu se věnuje čtvrtým rokem, působí v Lysé nad Labem, odkud už nejeden vítěz prestižního dostihu přijel. Navíc posílá do boje kvartet koní tří majitelů. Hnědák Breakmoment bude mít v sedle stájovou jedničku Tomáše Lukáška, jednoho z nejlepších žokejů české historie. Sázkové kanceláře v něm vidí druhého favorita s kurzem 5:1.

Zajímavé srovnání přinese na české dráhy ryzák You Just Rock (7,5:1), který byl v dubnu zakoupen stájí Leram a připravuje ho Václav Luka. Zatím startoval ve Francii, kde má handicapovou známku 37, a to by na zdejší špičku stačit nemělo.

Několikrát ukázal dobrý nos na derby-koně žokej Jiří Palík. Například loni vyhrál slovenskou analogii s Gasparinim, později vyhlášeným nejlepším českým koněm sezony 2022. Letos bude v sedle Magic Merlina (12:1) ambiciózní stáje Lokotrans Karla Jalového.

Startovní listina 103. Českého derby

Start 15:35

1 Breakmoment (ž. Tomáš Lukášek, trenérka Ingrid Janáčková Koplíková, CK Martin Tour, kurz na vítězství 5:1)

2 Mr Dreamer (ž. Ján Havlík, trenér Zdeněk Seménka, Hana Veselá, 25:1)

3 L’Enfant Terrible (ž. Milan Zatloukal, trenérka Ingrid Janáčková Koplíková, Bella horse, 15:1)

4 Duplikat (ž. Petr Foret, trenér Dalibor Török, DS Pegas, 22:1)

5 Maranello Rosso (ž. Martin Laube, trenér Luboš Urbánek, Lokotrans, 14:1)

6 Stormy Awakening (ž. Jan Verner, trenér Zdeněk Seménka, Cardboard, 15:1)

7 Jardin Michellet (ž. Adam Florian, trenér Zdeněk Seménka, Cardboard, 4,75:1)

8 Ganibet (ž. David Liška, trenérka Ingrid Janáčková Koplíková, Statek Blata Český ráj, 30:1)

9 Abha (ž. Ricardo Souda Ferreira, trenérka Ingrid Janáčková Koplíková, Statek Blata Český ráj, 15:1)

10 Well Golden (ž. Jiří Chaloupka, trenér Radek Holčák, K-K Metal, 55:1)

11 Sadalbari (ž. Jaromír Šafář, trenér Miroslav Nieslanik, MUDr. Eva Nieslaniková, 66:1)

12 You Just Rock (ž. Václav Janáček, trenér Václav Luka, Leram, 7,5:1)

13 Charpentier (ž. Jaroslav Línek, trenér Radek Holčák, Joly, 6,5:1)

14 Shining Sky (žokej a trenér Michal Demo, Stáj Březová, 22:1)

15 Magic Merlin (ž. Jiří Palík, trenér Luboš Urbánek, Lokotrans, 12:1)