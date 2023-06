Milionovou kvalifikaci běží i Talent. Bude ho bavit? Čeká Kabelková

Do druhé kvalifikace na 133. ročník Velké pardubické, jejíž dotaci organizátoři navýšili na milion korun, je přihlášeno dvanáct koní. Nával ze zahraničí se sice nekoná, ale domácí konkurence bude špičková. Byť stále chybí Mr Spex, poslední vítěz Velké pardubické. Největšími hvězdami Poháru Slavia pojišťovny v sobotu budou osmiletá Santa Klara s Josefem Bartošem (Scuderia Aichner SRL) od trenéra Josefa Váni mladšího a dvanáctiletý Talent s Pavlem Složilem (DS Kabelkovi) trenérky Hany Kabelkové.

Santa Klara už na italských závodištích vybojovala nad překážkami osm vítězství. V Pardubicích nikdy nezávodila, nicméně trenér Josef Váňa mladší o ní uvažoval už před loňskou Velkou. Přednost nakonec dostal zkušenější Brunch Royal, ale s Bartošem skončili na dropu.

„Kvalitní kobyla, i po rovině běhala dobře,“ přibližuje Váňa mladší. „Vyhrála Oaks v Polsku, i v krosu se zdá být užitečná. Uvidíme, jak se popasuje s pardubickou dráhou. Byla si to tam už tréninkově vyzkoušet a Pepa Bartoš říkal, že neměla problém. Ambice určitě máme.“

Podle Váni je Santa Klara kus koně. „Silná kobyla. Ze začátku jí skákání moc nešlo, byla schopná zakopnout i o klacek. Ale už se to naučila a stala se z ní dobrá krosařka.“

Dvanáctiletý matador Talent vyhrál Velkou pardubickou v roce 2021, před rokem byl těsně druhý. „Připravený je, akorát je zase o rok starší a distance bude kratší, ale je v pořádku,“ říká trenérka Kabelková. „Spíš to pro něj bude zkouška, jestli ho běhání ještě bude bavit. Jestli chce. Nešli bychom proti tomu, kdyby ho to už moc nebavilo. V tom případě dál samozřejmě běhat nebude. Bude to zkouška jeho chuti.“

V tréninku Talent chuť i energii rozhodně má. „Ano, ano, tam je dobrý,“ usmívá se Kabelková. „Až moc, se mi zdá. Je veselý, pořád se vzpíná, kope do boxu... To u něj nebývá moc zvykem. Přijde mi jako politý živou vodou.“

Nejenom Kabelkovi mají obavy z počasí. Aby nebylo moc horku, sucho a tvrdo. „Pan Žižka a jeho tým jsou jistota. Ale pokud nebude bouřka, tak se tak velké závodiště nedá ukropit. Pokud by do soboty nepršelo, tak bych zvažovala, zda vůbec běhat.“

Organizátoři speciálně navýšili dotaci druhé kvalifikace, aby přilákali koně a týmy z Francie. Zatímco ostatní tři kvalifikace se běhají o 500 tisíc korun, v sobotu bude ve hře rovný milion. „Důvodů, které nás vedly k tomuto rozhodnutí, je hned několik,“ vysvětloval Jaroslav Müller, ředitel Dostihového spolku.

„Chtěli jsme dát zejména zahraničním stájím možnost poznat naše závodiště, vyzkoušet si dráhu a překážky dříve než při Velké pardubické a naučit koně připravované v zahraničí běhat a skákat u nás. A červnový termín byl zvolen kvůli letní pauze na francouzských drahách, kde vidíme největší potenciál eventuálních zájemců o start v Pardubicích.“

Zatím to výrazný efekt nepřineslo. Kromě tradičních účastníků Kaiserwalzera a Royal Gina ze Slovenska a italské Santa Klary je na startu ještě sedmiletý Barython de Vaige (Ecuria Haras de Beaufay CR) z Francie, kterého ovšem připravuje český kouč Dalibor Török.

„Zvýšená dotace samozřejmě na každého působí velmi dobře,“ usmála se Kabelková. „Pořadatelé se tím snažili přilákat zahraniční účastníky, ale zatím to nepomohlo. Třeba se to prolomí příští rok. Rozhodně jsou všechny vstřícné pokusy dobré. Tušila jsem, že milion bude lákadlo pro české týmy, ale ty zahraniční asi zaujme zase až Velká.“

I tak bude konkurence ve druhé kvalifikaci slušná. Josef Váňa starší, jehož Chelmsford (stáj Javor) vyhrál první kvalifikaci, na start posílá dvojici Lodgian Whistle (ž. Velek, Statek Chyše Váňa) – Aeneas (ž. Kratochvíl, Statek Blata Český ráj). Hlášeni jsou i třetí a čtvrtý z loňské Velké Sacamiro (ž. Faltejsek, Jezdecký oddíl Beňov) a Player (ž. Novák, Nýznerov).

Obhájce vítězství, devítiletý Mr Spex, podle všeho vyběhne až ve třetí kvalifikaci. „Pokud bude Talenta běhání bavit a vypadalo by to dobře, tak by šel taky ještě jednu kvaldu,“ plánuje Kabelková. „Asi v září, protože přípravný dostih před Velkou potřebuje. I vzhledem k tomu, že v práci jen šplhá kopce a plave. Rychlost mu pak chybí, obzvlášť ve dvanácti letech.“

Sobotní dostihy v Pardubicích začínají ve 13 hodin, celkem se poběží osm dostihů.