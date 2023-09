Pět klasik, pět různých vítězů. Nejdelší St. Leger ovládlo „přerostlé dítě“

„Pořád je to přerostlé dítě, zase jsme měli špatný start, je to hektický koník,“ hodnotil žokej Martin Laube v rozhovoru pro Českou televizi. Místo prudce vpřed, vyrazil ryzák z posledního boxu číslo 12 ostře doleva. Úplně mimo pole soupeřů. Laubemu se ho ale povedlo srovnat. „Tentokrát to nevadilo, protože vzadu umí relaxovat. Potřeboval čas, ten jsme mu dali. Zraje, vytrvalec je vynikající, neřekl poslední slovo.“

V Českém derby na konci června byl Magic Merlin s Jiřím Palíkem poslední. Patnáctý z patnácti. Na dražbě ročků stál majitele 36 000 eur, což z něj dělalo nejdražšího koně letošního Derby. Většinu dostihu odvodil, jenže se propadl. V 78. ročníku PP Aset management St. Leger předvedl opačný průběh. Z posledního místa k triumfu.

„Pořád se koní trochu bojí, proto po startu uhnul doleva,“ vysvětloval Laube. „Tempo bylo geniální a Merlin ukázal, že je ultravytrvalec.“ I trenér Luboš Urbánek připomněl, že ryzák je stále hodně roztěkaný. „Ani teď neměl takový průběh dostihu, jaký bych si představoval, ale to je zkrátka tím, že ještě není dospělý,“ řekl trenér pro server Jezdci.cz. „Doma v práci se často leká a ještě bude chvíli trvat, než se podaří tyhle drobnosti odbourat. Hlavně, aby zůstal zdravý.“

Martin Laube si připsal první klasický triumf na české scéně. „Já klasik vyhrál spoustu, ale v Čechách první, určitě si ji dám někam za rámeček,“ doplnil s úsměvem žokej.

Pět klasických dostihů mělo pět různých vítězů. Nejstabilnější fazonu doma předvedl Jardin Michelet (stáj Cardboard) s Adamem Florianem od trenéra Zdeňka Seménky. Vyhráli Velkou jarní, v Českém derby skončili osmí a v St. Leger byli druzí. K tomu přidali triumf ve Slovenském derby.

„Neměli jsme ideální průběh, pořád mi táhnul doleva, pod tlakem utíkal k venkovní bariéře,“ popisoval Florian průběh St. Leger. „Ale dobrý, i tak je to skvělá sezona pro tohoto koně, druhé místo je taky hezké.“

