V Pardubicích skočil kůň mezi diváky. Dítě v nemocnice. Váňa: Divný příběh...

Dramatické chvíle prožili diváci na pardubickém dostihovém závodišti. Splašená klisna Dylanka přeskočila živý plot oddělující dráhu od prostoru pro diváky a pak běžela po travnatém úseku, kde v tu chvíli stojící obecenstvo sledovala finiš třetího dostihu.

„Zřejmě přeskočila plot na začátku cílovky, ale nikdo to neviděl, všichni sledovali finiš. Lidi začali řvát, trošku se to rozestoupilo. Otočil jsem se doprava a viděl jsem, že běžela před tribunou,“ líčil dostihový agent Tomáš Janda.

Dylanka při svém úprku srazila dítě a nakonec přeskočila bílé zábradlí, které odděluje divácký prostor od uličky směrem do stájí, kde stál pracovník ochranky.

„Skočila na beton a spadla,“ popisuje Janda.

Zraněné dítě bylo transportováno do nemocnice spolu s jednou dospělou osobou jako doprovod. Podle mluvčí krajské policie Markéty Janovské byl další muž ošetřen na místě. Policisté případ vyšetřují, podle mluvčí Dostihového spolku Kateřiny Anny Nohavové jde o nešťastnou událost.

„Kůň přeskočil plot a vběhl před tribuny. Je to nešťastná náhoda. Cílová rovina je od prostoru před tribunami oddělená bariérou, živým plotem, za ním ulička a za ní ještě klasický plot. Ten kůň toto vše stačil přeskočit. Kdyby měl jezdce, tak by se to nestalo,“ uvedla Nohavová pro ČTK.

Na místě byl i legendární žokej a trenér Josef Váňa, i on ale zaznamenal unikající klisnu až v závěrečné fázi jejího úprku.

„Nevím, co musel přeskočit, že se dostal mezi lidi. Musela to být bariéra, která má 150 centimetrů. A pak jsem viděl, jak přeskočil bariéry, tam, kde navádějí koně, aby mohli jít na dráhu. Je to divný příběh, který by se stát neměl. Doufám, že to dítě bude v pořádku," řekl Váňa.

Hlavním dostihem dnešního programu v Pardubicích byla Cena města Pardubic – Úvodní cross country Koroka – Memoriál MVDr. Jiřího Jandy na 4500 metrů, kterou vyhrál šestiletý hnědák Coupstar s žokejem Janem Faltejskem před Yarou a Quart de Garde.

V Poháru BICZ holding 2024, steeplechase cross country na 3600 metrů startoval i Nordstrand z Dostihového klubu iSport.cz a doběhl na čtvrtém místě. Vyhrál Kubali s žokejem Markem Stromským.