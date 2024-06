Kdo jsou nejbohatší koně české historie? Po 20 letech nový vládce!

„Všechny rekordy časem padnou, ale vydrželi jsme na špici dvacet let,“ řekl Masiniho trenér Čestmír Olehla. „Navíc s koněm polského chovu, který nás při nákupu takřka nic nestál. Takže jsme práci dělali sakra dobře.“ Svědčí o tom nakonec i to, že v žebříčku elitních TOP 10 „boháčů“, který sestavil Fitmin & Turf Magazín, má Olehla kromě Masiniho také Registanu a Kolorada. Čtyři koně v žebříčku mají Váňovi, po jednom František Holčák, Zdeno Koplík a Arslangirej Šavujev. Z vítězů Velké pardubické v něm figurují pouze Decent Fellow a Registana. Podívejte se na vizitky nejbohatších koní z českého tréninku.

Až do minulé sezony startoval Notti Magiche výhradně v Itálii. V září se poprvé představil v polské Vratislavi, s Ondřejem Velkem skončili druzí za Her Himem.

Další ze stálic italské stáje Josefa Aichnera, které trénuje Josef Váňa mladší. Notti Magiche patří dlouhá léta mezi nejlepší koně, co běhají na italských drahách. Svědčí o tom čtyři vítězství v řadě za sebou v Grande Steeple-Chase d’Europa (2019, 2020, 2021, 2022). Třikrát byl v sedle Jan Faltejsek, jednou Ondřej Velek. Před čtyřmi lety v tomto dostihu porazili i fenomenálního L’Estrana. Při posledním triumfu jim ovšem radost z vítězství kalil ošklivý pád Pavla Složila, na kterého se svalil jeho kůň Gangster de Coddes závodící ve stejných stájových barvách. Složil se naštěstí z těžkého zranění dostal.

V roce 2006 odešla Registana do chovu, na svět přivedla sedm potomků. V roce 2022 musela být ve svých 23 letech uspána kvůli těžké střevní kolice.

„Moc dobře si uvědomovala, že všechno umí perfektně, takže proč to pořád cvičit?“ usmívá se Olehla. „Na druhou stranu se pak v dostihu vždycky chovala jako naprostá profesionálka. Žádný pohyb neudělala zbytečně, nikdy se nepřetahovala s jezdcem.“

„Želda byl srdcař, který miloval Pardubice. Kdežto Registana zaběhla skvěle všude, byla to paní profesorka. Uměla v těžké pardubické oranici, na rychlé půdě v Německu i na těžkých skocích v Itálii. A kdyby s ní žokej Gehm nechyboval v Cheltenhamu (listopad 2004), prosadila by se i v Anglii.“ Od sázkařů si také vysloužila trefnou přezdívku: Pokladnička. Sázka na ni byla jistota.

Dvojnásobná vítězka Velké pardubické (2003 a 2004), nejbohatší klisna české historie a šampionka, která vyhrála 21 dostihů z 33, do kterých nastoupila. Za celou kariéru upadla jen jednou. „Jedinečná kobyla,“ vzpomíná Čestmír Olehla, který je podepsán i pod úspěchy legendárního Železníka.

Gran Premio běžel hnědák celkem čtyřikrát. Při premiéře v roce 2012 byl s Josefem Bartošem čtvrtý, při derniéře v roce 2016 nedokončil. Trenér Josef Váňa starší měl tehdy na startu čtyři koně, vyhrál jeden z nich - Mazhilis ze stáje Köi Dent s Janem Kratochvílem. Alpha Two po tomto dostihu úspěšnou kariéru zakončil.

Jeden z životních koní žokeje Josefa Váni mladšího, dvakrát s ním vyhrál Gran Premio (2013 a 2014). „Kromě Velké pardubické jsem vyhrál všechno, co jsem si přál a Gran Premio patří k nejprestižnějším vítězstvím,“ říkal Váňa, když se od ježdění posunoval k trénování. Polský odchovanec Alpha Two běhal dostihy výhradně v Itálii. Všech jedenáct vítězství si připsal v Meranu, přičemž v sedmi případech byl v jeho sedle právě Váňa junior.

„On vlastně nikdy nebyl pořádně nemocný, je to tvrďák,“ popisovala ošetřovatelka a pracovní jezdkyně Radka Skalová Vychytilová, u které ryzák trávil důchod. „Před vítězstvím ve Velké si ve výběhu naštípnul kost a Josef Váňa mu tenkrát udělal takovou ortézu z hokejek od malého Pepči.“

Univerzální a spolehlivá mašina. Ryzák Decent Fellow běžel sedmkrát Velkou pardubickou a pokaždé ji dokončil na špici! V roce 2006 ji s Josefem Bartošem vyhrál. Třikrát byl druhý (2002, 2005, 2007), dvakrát třetí (2003, 2004) a při svém posledním startu před odchodem do důchodu pátý (2008). Zajímavostí je, že v sedmi startech ve Velké vystřídal hned šest jezdců (Andrés, Váňa st., Havelka, Bartoš, Hurt, Váňa ml.). Decent Fellow byl úspěšný i v zahraničí, během jedenácti sezon absolvoval 68 startů v sedmi různých zemích.

„Vůbec nic nenasvědčovalo, že bude výborný kůň,“ vzpomínal Olehla. „Byl to takový chvostek, nic impozantního na něm nebylo, leda velké uši. Ale ten kukuč! Měl úplně stejné oči jako Manuskrypt, kterého jsem kdysi trénoval a který byl výborný. Masini má stejnou matku (Mansarda) a díval se úplně stejně. Naivní a současně drzý pohled. Ze sentimentu jsme jej tehdy s šéfkou stáje přibrali.“

Největší úspěchy L’Estran nasbíral s Josefem Bartošem v sedle, spolu se také zapsali do historie. Jako vůbec první dokázali čtyřikrát za sebou vyhrát Gran Premio Merano (2019, 2020, 2021 a 2022). Na českém území se L’Estran v dostihu ještě neukázal, běhá v Itálii a Francii.

Francouzský odchovanec se do tréninku k Váňům dostal ve čtyřech letech. V úspěšném týmu debutoval v roce 2017 v Miláně, ovšem s Josefem Váňou mladším se tehdy do cíle po pádu nedostali. Od svého táty Váňa junior valacha trenérsky převzal o dva roky později, kdy začal naplno spolupracovat s italským majitelem Josefem Aichnerem.

Další pořadí

11. Sixteen

9 133 731 korun

(narozena 2000 ve Francii, stáj Jaroslav Bouček Buc-Film)

61 dostihů/10 vítězství

12. Al Bustan

8 389 268 korun

(narozen 2010 v Irsku, stáj Lokotrans)

43 dostihů/13 vítězství

13. Nagano Gold

8 303 380 korun

(narozen 2014 ve Velké Británii, Syndikát V3J

31 dostihů/7 vítězství

14. Ponntos

8 218 970 korun

(narozen 2018 v Irsku, stáj MUDr. Eva Nieslaniková)

36 dostihů/8 vítězství

15. Trip To Rhodos

7 840 560 korun

(narozen 2009 ve Francii, stáj Dr. Charvát)

32 dostihů/11 vítězství

16. First Of All

7 553 056 korun

(narozen 2016 ve Francii, stáj Dr. Charvát)

20 dostihů/13 vítězství

17. Tiumen

7 309 215 korun

(narozen 2001 v Polsku, stáj Köi Dent)

33 dostihů/7 vítězství

(zdroj: Fitmin & Turf Magazín)