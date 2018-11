Florbalisté znají first list pro MS. Z třicítky hráčů vzejde dvacet vyvolených

Na first listu je tedy o deset hráčů více, než bude na finální nominaci, kterou hlavní trenér českého národního týmu zveřejní 13. listopadu. Pokud by vinou zranění vypadl někdo z nominované dvacítky, může před turnajem nebo v jeho průběhu trenér povolat hráče, pouze na základě first listu.

Na first listu se nachází jména všech hráčů, kteří absolvovali podzimní Euro Floorball Tour ve švédské Uppsale a také několik dalších hráčů, kteří absolvovali v průběhu posledních dvou let spolu s národním týmem významnou část reprezentačních akcí, ať už šlo o mezinárodní turnaje nebo soustředění. Zastoupení v širší nominaci má sedm českých superligových klubů a mezi jmény nechybí ani devět hráčů ze zahraničních soutěží.

Domácí mistrovství světa startuje už 1. prosince 2018, program českého týmu začíná sobotním duelem s Německem v 18:15.