MS ve florbalu v televizi. Noid Bárta, ženský prvek a 19 přímých přenosů

Zamazalova slova mají váhu, v součtu mužských a ženských mistrovství půjde o jeho dvanáctý světový šampionát. Rodák z Litvínova absolvoval už 30 porad či schůzek, které se týkaly výroby, grafiky, vysílání, upoutávek nebo dramaturgie MS.

„Těším se na první den, kdy to vypukne a ukáže se, že se naše důkladná příprava vyplatila. Vyhlížím i vyvrcholení turnaje, ale tím, jak jsem ponořený do výrobních a organizačních procesů, vytváření agendy a témat pro české vysílání, nad turnajem po sportovní stránce vůbec nepřemýšlím. Ani nad zápasy, které budu komentovat, to nastane až pár dní před turnajem,“ přiznal 37letý komentátor.

Česká televize je producentem signálu z florbalového mistrovství světa poprvé. Formálně není tzv. Host Broadcaster, kterým je Mezinárodní florbalová federace IFF. Ta zadává výrobu signálu, jehož je ČT producentem, což obnáší vyrobit přímý přenos ze všech 48 zápasů, které se na florbalovém MS odehrají.

"Na ČT sport odvysíláme celkem devatenáct utkání, z toho čtrnáct se studiem. Podle mě to je ideální počet s ohledem na nabité programové schéma, které na začátku prosince vyplňuje mimo jiné fenomém současné doby, biatlon. Až na jednu výjimku uvidí diváci všechny zápasy na ČT sport živě,“ říká Zamazal.

Česká televize zápasy z florbalového šampionátu vyrobí kompletně, od doby deset minut před úvodním buly, až po závěrečné pozápasové ceremoniály. „To je náš úkol na všech 48 utkání vysílaných jak z O2 Areny, tak z Podvinného Mlýna. V druhé hale jsme limitování počtem kamer, šest je maximum. V O2 Areně budeme mít třináct kamer včetně jeřábu a dvou kamer, které mají super slow motion,“ těší Zamazala.

A to není co do inovací zdaleka vše. „ČT jako Host Broadcasterovi se ve spolupráci s námi podařilo do Event manuálu IFF prosadit změny v kamerových pozicích. Vznikly tak i oficiální dočasné pozice pro natáčení záběrů mimo hru, což byl doteď problém a florbal v tom byl pozadu oproti ostatním sportům,“ prozradil Luboš Skála z Českého florbalu a organizačního týmu MS.

Zaostřeno také na florbalové fanzóny

Jak bude samotný přímý přenos na ČT sport vypadat? Předzápasové studio, které poukáže na základní souvislosti a osobnosti televizních soupeřů, začne 20 (nečeská utkání) až 30 minut (české zápasy) před úvodním buly.

"O každém power breaku českého zápasu, vždy po čase 10:00 ze třetiny, budeme dělat krátké rozhovory s našimi trenéry. V kontextu jiných sportů to je naprosté unikum, můžeme to realizovat s ohledem na vstřícnost českého trenérského štábu," láká Zamazal.

Hlavní studio nebude na Kavčích horách, ale přímo v O2 Areně. „Snažíme se do něj zapojit nové prvky, jedním z nich bude taktický koutek Zdeňka Skružného, trenéra, který odkoučoval nejvíc utkání v historii české reprezentace. Ten před každým českým zápasem rozebere taktiku národního týmu.“

Společně se Zamazalem bude světovým šampionátem provázet ve studiu Jana Niklová a na komentátorském stanovišti Martin Kozák. Reportéry budou Magda Polmanová, ta bude mít na starost český tým, Martin Vichnar, ten si na MS odbude svou premiéru, Jan Lutonský a Jan Pěruška. „Další lidé budou se svými postřehy vstupovat z fanzón. Naším cílem je ukázat fanzóny v hlavních florbalových centrech, jako je Ostrava a Brno, i v dalších krajských městech,“ říká Zamazal.

Pro přenosy z florbalového šampionátu využije Zamazal také svůj stálý tým florbalových expertů. Ve studiu i na komentátorských pozicích se budou točit bývalý kapitán národního týmu a pamětník prvního MS v Česku v roce 1998 Vladimír Fuchs bývalí reprezentanti Aleš Jakůbek, Martin Richter a Jan Zahalka. Ve studiu se objeví i trenér švýcarského Langnau Michal Rybka.

Co od MS čeká florbalový expert Martin Richter? "Na komentování mistrovství se moc těším - bude to pro mě vrchol mé nové komentátorské kariéry. Stejně tak se ale těším na samotné sledování zápasů přímo v O2 Aréně, bude to pro florbal naprosto výjimečná událost. Během listopadu mám v plánu si pustit několik zápasů Euro Floorball Tour, abych si osvěžil hráče a herní projev top 3 konkurenčních týmů. Hlavní příprava ale pak bude na konkrétní utkání v den zápasu - větší přípava je nutná pro roli experta ve studiu. Nejtěžší je pro mě rozhodně rychle poznat a vybavit si jména hráčů - mám extrémně špatnou paměť na jména a musím se při zápasech velmi soustředit. Někdy pak člověku zavaří nečekané situace v přímém přenosu ve studiu, když je třeba nutné nečekaně vyplnit prostor, nebo naopak zkrátit myšlenku. Ale vždy je to nakonec zábava."

Zajímavým prvkem při mužském šampionátu budou ženy expertky. O své postřehy se s televizními diváky podělí exreprezentantky Eliška Vrátná, Kristýna Matoušová (za svobodna Jílková) a Tamara Hašová. „Myslím si, že všechny tři jsou natolik florbalově vzdělané a odborně i komunikačně zdatné, že tu pozici zvládnou. Mají vhled do mužského florbalu, florbalová komunita v Česku je dost propojená, lidsky a kulturně. Ženský prvek navíc rozbije mužský šovinismus ve vysílání,“ myslí si Zamazal.

Švédové si půjčí přenosový vůz

Hodně diskutovaným tématem před každou sportovní akci je její znělka. „Na ní jsme strávili opravdu hodně času. Byla to spousta práce, řekl bych tak měsíc a půl přehazování názorů, nápadů a výtek mezi námi a vedením Českého florbalu. Mezinárodní vysílání bude mít svou, která bude naprosto jednoznačně držet grafickou linii, čili vizuál Českého florbalu a IFF, modré a červené čáry v duchu motta Fast Track to Glory.

"Národní vysílání má svébytnou znělku, kterou vyrobili naši grafici z centra vizuální prezentace, strávili na tom taky moře času. Hudebně ji ozvučil rockový zpěvák a a textař Václav Noid Bárta,“ prozradil Zamazal.

Jediné další dvě televize kromě ČT, které budou operovat během florbalového šampionátu na českém území, jsou Finové a Švédové. Ti do Prahy posílají i legendárního brankáře a mistra světa Patrika Ämana.

„Švédové a Finové budou mít reportérskou pozici někde přímo u hrací plochy, za jednou z branek. Budou tu mít svou techniku, Švédové si dokonce najímají od české soukromé firmy přenosový vůz,“ uzavřel Zamazal.