Byli jsme nervózní, přiznal Ondrušek. Proč florbalistům hraje Vysoký jalovec?

Čím to, že jste zápas proti outsiderovi zlomili až na konci druhé třetiny?

„Netřeba se vymlouvat, byli jsme nervózní. Plus orientace v O2 areně, což je jiná hala než na Podvinném mlýně. Nakonec jsme to nějak zvládli, i když… Lidi, kteří rozumí fotbalu, budou říkat, že to z naší strany bylo nic moc. S tím musíme souhlasit, ale kdyby si dovedli představit, jak těžké to na tom hřišti je. Musíme si to do nedělního zápasu s Lotyšskem srovnat v hlavě a zlepšit se.“

Kdy se zápas zlomil?

„Myslím, že nám hodně pomohla první přestávka. V kabině byl klid, což bylo fajn: na hřišti si nevydechnete, pořád je tam hukot. Řekli jsme si, že jedna třetina je za námi, vyzkoušeli jsme si to a teď se musíme zvednout. V ten moment jsme si začali budovat půdu pod nohama.“

Jak rychle jste si ji budoval vy?

„Nebyl jsem úplně nervózní. Spíš jsem měl velké očekávání, strašně jsem se těšil. Nějaké zkušenosti mám, ale semlelo nás to všechny. V lize takové šance normálně dáváme, ale proti Německu jsme v první třetině dvě tři nedali. Zato Němci něco proměnili a byli šikovní na útočné polovině.“

Sedí vám spolupráce s Adamem Delongem? Vy jste byl u tří gólů, on nastřílel hattrick.

„Strašně cenné pro nás bylo Tenerife, kde jsme zjistili, jaký kdo je a co potřebuje. Myslím, že v druhé polovině zápasu bylo vidět, že jsme si to užívali. To je moc důležité: pokud nás to nebude bavit, výkony nebudou dobré. Příště s Lotyšskem musíme začít znovu a nenamlouvat si, že si před námi každý sedne na zadek.“

Němci měli nečekaně hodně šancí a asistent trenéra Radek Sikora prohlásil, že pět inkasovaných gólů je moc. Souhlasíte, že máte v obraně rezervy?

„Jednoznačně. Od začátku jsme na útočné polovině předváděli docela dobrý výkon, ale souhlasím, že je třeba se Součovi (brankář Lukáš Souček) omluvit a říct mu, že tohle se od nás nečeká. Co se stalo? Ne, že bychom nechtěli bránit nebo makat dozadu, spíš jsme si z diváků vzali víc toho negativního, což proti Lotyšsku nesmíme opakovat.“

Máte pocit, že se v hale sešlo ještě víc lidí, než jste čekali? Dorazilo jich přes 12 tisíc.

„Nějaké odhady jsme měli a připravovali jsme se na to v hlavě víc, než si možná lidi myslí. Byli fantastičtí, děkujeme. Nepodali jsme ideální výkon, ale i za cenu toho, že jsme nehráli nejlíp, nás podporovali. Doufám, že přijdou zase.“

Je pro vás složité koncentrovat se na florbal, když se vám nedávno narodila dcerka?

„Poslední měsíc je extrémně náročný, ale spíš v pozitivním slova smyslu. Je to fantastické, jsem moc šťastný. Člověk si uvědomí, že tenhle zápas ani cokoliv jiného není důležité tak jako rodina. Mám teď doma pohodu a těším se, až malou zase uvidím.“

Těšíte se i na nedělní zápas s Lotyšskem? Co se od něj dá čekat?

„Na rozdíl od Němců to budou mít Lotyši víc založené na obraně a na fyzické hře. Chvílemi jsem se díval na jejich zápas se Švýcarskem, kdy v půlce zápasu odešli kondičně.“

Pro vás z toho plyne co?

„Je otázka, jestli se zaměřit na první třetinu a tu zvládnout, jako se nám to povedlo před dvěma lety. Tenkrát šli Lotyši s výkonem dolů. Němci byli spíš technicky zaměření, ale s Lotyšskem čekám boj o každý centimetr hřiště.“

Mimochodem, song Vysoký jalovec, který v hale hraje po každém českém gólu, byla volba týmu?

„Jasně. Řekli jsme si, že je to dobrá písnička. Doufám, že ještě párkrát zazní.“