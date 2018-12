Jendrišák: Musíme se vzpamatovat! Hrajeme pod své možnosti

Proč se duel nevydařil?

„Neproměňovali jsme šance a byli jsme málo trpěliví na balonku. Po první třetině, která podle mě byla dost kvalitní, jsme začali dělat hodně chyb, nebyli jsme v soubojích tak důrazní.

Proč přišel herní propad ve druhé třetině?

„Dobrá otázka. Byli jsme trošku moc sebejistí a vrátili jsme se do včerejší hry, kdy jsme hráli pětatřicet minut dost špatně. Oni začali běhat víc než my, byli jsme v rozehrávce statičtí. Měli jsme být i aktivnější do brány, bylo to všechno spíše po rozích, nic světoborného.“

Hrálo roli i domácí prostředí? Může vám tlak před vlastními fanoušky svázat nohy?

„V sobotu to roli hrálo, v první třetině určitě. Věřím ale tomu, že teď to takovou roli nehrálo. Každopádně diváci nás ženou dopředu, hrát tu je zážitek a doufám, že nikdo extra tlak od diváků necítí.“

Prohra je také komplikací v boji o co nejlepší výchozí pozici pro play off, teď v případě zaváhání proti Švýcarům hrozí Finsko nebo Švédsko už ve čtvrtfinále. Vnímáte to?

„Tímhle výsledkem jsme si zkomplikovali cestu. Všichni si to umíme spočítat a víme, co musíme v úterý udělat.“

Co po nepovedeném zápase? Je lepší to hodit za hlavu a jít dál, nebo se k zápasu podrobně vrátit?

„Musíme se poučit z chyb, snažit se ale hodit to víc do pozitivna. Když se v tom budeme šťourat a babrat, můžeme z toho také vyjít tak, že budeme proti Švýcarům absolutně nesebevědomí.“

Projeví se nečekané zaváhání i na psychice?

„Sebevědomí je teď pocuchané. Máme den na to se z toho vzpamatovat a předvést, co v nás je. Zatím totiž hrajeme pod svoje možnosti.“