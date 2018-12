Kreativita zakázána! Čeští brankáři na MS musí chytat v bílé masce

Vysvětlení je prosté: Lukášové Souček a Bauer musí chytat v sériové výstroji i masce od reprezentačního partnera, který žádné úpravy nepovolil. Není to novinka jen pro tenhle šampionát, tohle pravidlo platilo už na předchozím domácím MS před deseti lety.

„Poslední čtyři měsíce jsme řešili, jestli by nešlo udělat nějaký kompromis, ale nepovedlo se,“ líčí Bauer, jenž na florbalovém svazu dělá manažera pro Prahu a střední Čechy.

„Škoda. Kdyby byla možnost, asi bych si s tím vyhrál,“ mrzí Součka. A ještě pohled jeho parťáka Bauera: „Bylo by hezké mít tam pár hrdých odkazů na to, že jsme Češi. Státní znak, českého lva nebo osobní drobnosti, které mám na klubové masce.“

Reprezentační maska se od klubových liší i v několika technických detailech. „Možná se mimo trénink bavíme o tom, že nemůžeme mít tohle, že tady jsou dva dráty místo jednoho a tak. Není to tolik pohodlné jako klubová maska, na kterou jsme logicky zvyklí víc, ale když si stoupnete do brány, nevnímáte to. Soustředíte se jen na hru, balonek a svůj výkon. Jsme na mistrovství světa: tady není prostor řešit co by, kdyby,“ popisuje Bauer.

„Souhlas. V reprezentační masce jsme už odchytali tolik akcí, že se na to nemůžeme vymlouvat. Nemělo by nás to nijak ovlivnit,“ tvrdí Souček. „Nejsme tady kvůli maskám, ale kvůli tomu, abychom udělali co největší úspěch.“