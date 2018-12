Nezastavitelný Delong: Další hattrick? Jsem v pohodě a mám kliku

Čím to, že se vám na domácím šampionátu tak daří?

„Důvodů je víc. Kluci mají neuvěřitelné oči na přihrávky, musím je pochválit. Hodně to vychází z psychické pohody, zvykl jsem si na tu atmosféru a už nejsem tolik nervózní. Hledám si střelecké pozice a mám i trochu štěstí.“

Fanoušci skandovali vaše jméno, což ve florbale není úplně běžné. Potěšilo vás to?

„No právě! To je úplná paráda, užívám si to a vede mě to k lepším výkonům.“

Co bylo proti Švýcarsku jinak než při nedělní porážce s Lotyšskem?

„V přípravě jsme si kromě Slovenska nezahráli zápas, kdy musíme tvořit hru. Pak možná přišel šok na mistrovství. Ale neomlouvá nás to, musíme to zvládat. V neděli jsme po porážce spadli na úplné dno. Semkli jsme se, museli jsme začít pracovat jako tým. Věděli jsme, o co jde, což nás hecnulo ještě víc.“

Je nakonec dobře, že jste si čtvrtfinále uhráli sami a nemusíte děkovat Němcům, kteří porazili Lotyšsko?

„Stejně bych jim chtěl poděkovat. Jsem rád, že jsme Švýcary zvládli. Ukázali jsme, že umíme hrát florbal. Doufám, že zvládneme i čtvrtfinále. Že to nepodceníme a podáme co nejlepší výkon.“

Máte radost i z toho, že jste Švýcarsko porazili celkem bez nervů?

„Nevím, jestli to bylo tolik v hlavách. Pořád jsme měli motivaci uhrát první místo a do čtvrtfinále myslím Dánsko, potom když tak Finsko.“

Ještě k vám: nebál jste se, když jste byl za stavu 3:2 vyloučený?

„Byl jsem naštvaný. Nevím, jestli to byl faul, ale jsem rád, že to kluci odjezdili. Škoda té nevyužité šance, když jsem vyskočil z trestné lavice.“

Ve čtvrtfinále vás po silném Švýcarsku znovu čeká outsider. Co vy na to?

„Bude důležité nastřílet rychlé góly. Vypadá to asi na Dánsko, které bude vycházet z dobře postavené obrany a chodit do protiútoků. Bude to jen o nás, abychom neudělali tolik chyb a postoupili.“