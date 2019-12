Kapitánka Krupnová: Stý zápas a desítka? Jsme zklamané a naštvané | iSport.cz

Rozhodl už zpackaný začátek? Po první třetině jste prohrávaly 0:4.

„Vždycky je šance s tím ještě něco udělat. Pořád jsme chtěly hrát a dávat góly, jenže Švédky nás tvrdě trestaly za každou chybu. Na začátku jim to dodalo klid a nás to naopak srazilo, góly jsme jim darovaly hodně lehce. Tohle si prostě nemůžeme dovolit.“

V říjnu jste se Švédskem uhrály překvapivou remízu v základní hrací době, ovšem tentokrát to byla jednoznačnější partie. Čím to?

„Na hřišti jsme nebyly tak důrazné a prohrávaly jsme víc soubojů než tenkrát. Neřešily jsme tak dobře situace a Švédky začínaly mít větší a větší převahu. Do zápasu nastoupily relativně opatrně, nebyl to žádný bezhlavý pres, jako to hrávaly dřív. Jenže stejně jsme v rozehrávce udělaly chyby nebo jsme si daly špatné přihrávky, čehož Švédky využijí pokaždé.“

Hrají na mistrovství světa s větší vervou než na přípravných turnajích? Stupňují tempo?

„Na šampionátu vždycky bývají víc koncentrované, na druhou stranu jsme nepodaly takový výkon jako v říjnu. Kdybychom takhle zahrály i tenkrát, byl by z toho úplně jiný výsledek. Nehrály jsme dobře, k historicky prvnímu vítězství nad Švédskem vede ještě dlouhá cesta.“

Úterní zápas se Slovenskem by měl být snadnější. Bude vítězství povinností?

„Už před mistrovstvím jsme věděly, že to bude klíčový zápas. Se Slovenskem to bude úplně jiné než proti Švédsku, přirovnala bych to spíš k prvnímu utkání proti Lotyšsku, které jsme porazily.“

Co musíte udělat po debaklu se Švédskem? Zapomenout, nebo se poučit z chyb?

„Oboje. Hned po Švédsku jsme si řekly, že to házíme za hlavu a vezmeme si z toho jen to, co fungovalo. Musíme víc hrát na míčku, být tvořivé a nedělat chyby s unáhlenými přihrávkami do středu. Když se budeme maximálně soustředit, povede se to.“