Řepková s předstihem oslavila narozeniny hattrickem: Chci ještě víc | iSport.cz

PŘÍMO Z NEUCHATELU | Jeden, dva, tři! České florbalistky proklouzly do semifinále mistrovství světa v Neuchatelu i díky hattricku Martiny Řepkové. Blonďatá útočnice si ve čtvrtfinále s Polskem (11:4) dala stylový dárek ke svým 24. narozeninám, které má v sobotu. V den bitvy o finále s domácím Švýcarskem. „Nevadilo by mi, kdybych to proti Švýcarkám zopakovala,“ usmála se. I díky ní Češky zažívají svoje nejofenzivnější MS v historii: doteď stihly 46 gólů, což je o pět víc než před čtyřmi lety při rekordu v Tampere.

Jaké je odcházet ze hřiště s hattrickem ve čtvrtfinále světového šampionátu?

„Navíc byl můj první na mistrovství světa, jsem za to hrozně moc ráda. Je fajn, že se prosadila celá naše pětka, doteď se nám to tolik nevedlo. Je super, že jsme se takhle naladily na semifinále.“

Cítila jste, že vaše tři góly odpor Polek zlomily?

„Musím pochválit obránkyně, jak skvěle četly hru, protože pak jsme se hodně dostávaly do šancí. Možná jsme jich mohly proměnit víc, ale musíme jít od malých kroků. Speciální pochvalu mám pro naše miminko Míšu Kubečkovou: přijela za námi až během turnaje, ale hrála výborně. Stejně jako další obránkyně Denisa Kotzurová.“

Není před semifinále pro Švýcarky výhoda, že na rozdíl od vás měly den volna?

„Nebude to jejich výhoda. My měly před čtvrtfinále dva dny volna a naši fyzioterapeuti se o nás výborně starají. I díky nim se cítíme skvěle a je dobře, že jsme dneska hrály a neměly před tak důležitým zápasem pauzu.“

Švýcarky hrají doma, ale nemůže je to nakonec semlít? V roce 2011 na domácím šampionátu v St. Gallenu prohrály s Českem bitvu o bronz.

„Může je to poznamenat. Pro některé jejich hráčky to bude vrchol kariéry, což může být stresující a svazující. Nemůžeme s tím ale moc počítat, za všech okolností musíme po hřišti jezdit na sto deset procent a předvést naši nejlepší hru.“

Těšíte se, že si poprvé zahrajete před plnou halou? Na turnaji zatím táhnou jen švýcarské zápasy.

„V tomhle je výhoda českého superfinále: před vyprodanou halou jsme hrály vlastně všechny. Samozřejmě se ještě večer pobavíme o všem, co může nastat, protože nás čeká něco velkého, co ještě hlavně mladé hráčky nemusely nikdy zažít. Každopádně se strašně těším a věřím, že nás to namotivuje k co nejlepšímu výkonu.“

Co bude klíčem k postupu do finále?

„Naše obrana. Musíme častěji pomáhat gólmankám, protože mám pocit, že je necháváme vyniknout víc, než bychom měly. Od naší defenzivy se bude všechno odvíjet, nesmíme vzadu propadat. Se Švýcarskem pravidelně hrajeme, známe se a rozhodně není jasný favorit. Nelekneme se ho.“