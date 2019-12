MS florbalistek znovu v Česku? Reálné jsou roky 2023 a 2025 | iSport.cz

PŘÍMO Z NEUCHATELU Po Neuchatelu 2019 a Uppsale 2021 by se mistrovství světa florbalistek mohlo vrátit do Česka. „Dlouhodobě to zvažujeme,“ říká šéf českého florbalu Filip Šuman. První a zatím poslední ženský šampionát na českém území se konal před šesti lety v Brně a Ostravě, další by mohl následovat v roce 2023 nebo 2025. Češi se mají definitivně rozhodnout na jaře. Pokud by skutečně kandidovali, nebyli by bez šance.

Letos je to už šest let. Zatímco mužské mistrovství světa Česko hostilo už třikrát (1998, 2008 a 2018), nejlepší florbalistky přijely zatím jen jednou. V roce 2013 hostilo základní skupiny a předkolo play off Brno, od čtvrtfinále dál se hrálo v Ostravě.

Teď Češi našlapují kolem ženského šampionátu znovu. „Je to v našem dlouhodobém plánu,“ přiznává šéf českého florbalu Filip Šuman. Letošní MS se hraje ve švýcarském Neuchatelu, za dva roky se pojede do švédské Uppsaly. Další turnaje jsou zatím volné.

„Jestli půjdeme do roku 23, nebo 25? To je v tuhle chvíli otázkou našeho vnitřního vyhodnocení,“ říká Šuman. Se svými pobočníky se chce rozhodnout na jaře, mezinárodní federace by měla vyzvat ke kandidaturám někdy během příštího roku.

Špičkový florbal se do Česka v poslední době vrací často. Před rokem Praha hostila mužské mistrovství světa, kde padl rekord v návštěvnosti, v lednu se bude v Ostravě hrát Pohár mistrů a v květnu 2021 dojde na světový šampionát juniorů (místo zatím nebylo určeno).

A ženské MS? Češi by v případě kandidatury měli velkou šanci. Na rozdíl od Švédska, Finska a Švýcarska, což jsou největší florbalové velmoci, hostili ženský šampionát jen jednou. Navíc od něj v roce 2023 uplyne už deset let.

Česko se bude rozhodovat i podle případných protikandidátů. Dlouhodobě se mluví o ambicích Číny či dalších asijských zemí: Singapur ženské MS pořádal coby zatím jediná mimoevropská destinace v roce 2005 a florbalový boom zažívá taky třeba Thajsko.

„Sám fandím tomu, aby se velké šampionáty dělaly i mimo Evropu,“ připouští Šuman, jenž je zároveň viceprezidentem mezinárodní federace. „Na druhou stranu s tím máme i negativní zkušenosti, například poslední mistrovství světa juniorů v Kanadě skončilo poměrně velkými finančními problémy.“

Ještě k financím: náklady na ženské MS bývají v porovnání s mužským přibližně poloviční (rozpočet loňského šampionátu v Praze činil zhruba 100 milionů korun). „Odpovídá to obecně vyššímu zájmu o mužský florbal,“ vysvětluje Šuman.

Konkrétní místa, kde by se ženské MS 2023 nebo 2025 mohlo hrát, Češi zatím neřešili. „Varianta Brno plus Ostrava byla v roce 2013 ideální, ale zatím jsme vůbec nediskutovali o tom, jestli tenhle model zopakovat, nebo ho změnit,“ vykládá Šuman. „Hodně to bude záviset na dalších velkých turnajích, které u nás v daný rok budou. Florbal má dneska docela dobrou pozici v tom, že si takovou akci může troufnout pořádat napříč celou zemí.“