Slečna od robotů. Martináková jde na „svoje“ Švýcarky: Jsme lepší tým! | iSport.cz

PŘÍMO Z NEUCHATELU | Týmové selfie po vítězném zápase je vždycky na ní. Vyfotí ho útočnice Natálie Martináková i po sobotním semifinále mistrovství světa florbalistek se Švýcarskem ? Byl by to historický úspěch, Češky mají zatím jen bronz ze St. Gallenu 2011. Martinákovou, pracantku z třetí pětky, čeká pikantní zápas: hraje za švýcarský Kloten-Dietlikon Jets.

Stíhala jste se se Švýcarkami hecovat? Na šampionátu hraje pět vašich klubových parťaček.

„Bavily jsme se spíš před turnajem. Pokud jde o komunikaci se soupeři, Švýcarky jsou hodně striktní. Jejich trenéři nemají rádi, když polevují v koncentraci a komunikují se soupeřkami. Jsou na to hákliví. Ale před šampionátem toho proběhlo dost, v dobrém.“

Věříte si na Švýcarsko? Během říjnové generálky v Praze jste ho porazily.

„Na Švýcarky se nám hraje dobře, to platí i pro mě. Finky, což byl náš další potenciální soupeř pro semifinále, moc nemusím. Hrají takový pasivnější styl. Zato na Švýcarsko se hodně těším, v jejich týmu mám spoustu spoluhráček. Ty holky jsou super, ale myslím, že jsme lepší tým. Musíme to ukázat a postoupit do vysněného finále.“

V čem jste lepší?

„To uvidíte v sobotu. Doufám.“ (usmívá se)

Bude to jiný zápas než ve čtvrtfinále proti Polkám (11:4), souhlasíte?

„Doufám, že znovu budeme na míčku, ale určitě to bude těžší. Švýcarky jsou s balonkem mnohem schopnější než Polky. Určitě budou víc zlobit, brejky mají taky super a jsou nebezpečnější ve všech aspektech hry. Doufám, že jsme se poučily ze špatného startu čtvrtfinále, v kterém jsme brzy prohrávaly, a že nám to v sobotu půjde líp.“

Těšíte se na plnou halu? Návštěvy na mistrovství světa byly dlouho slabé.

„Atmosféra bude úžasná, na Švýcarky je vždycky plno. Bylo zvláštní hrát v prázdné hale, navíc když je tak velká. Ale na čtvrtfinále už dorazili fanoušci pro play off, tak si užíváme, že máme na tribunách podporu.“

Ještě ke švýcarskému florbalu: čím je specifický?

„Švýcarky hrají hodně do těla a jsou výborně fyzicky připravené. Měly náročnou letní přípravu, scházely se každý pátek a strávily spolu spoustu času. Přesto doufám, že dokážeme zvítězit a postoupit.“

Jak dlouho vám trvalo, než jste se švýcarskému stylu přizpůsobila?

„Nerada to přiznávám, ale asi celou sezonu. Až superfinále minulé sezony mi docela vyšlo a teď už je to celkově lepší.“

Za odměnu jste se dostala na svoje první mistrovství světa, ale vypadá to, jako kdybyste byla už na pátém. Jste překvapená, že jste druhou nejproduktivnější Češkou na turnaji?

„Jsem ráda za celou naši lajnu, určitě se to od nás jako od třetí pětky nečekalo. Snad to takhle půjde dál. Když to nepůjde jednomu útoku, máme další dva, které ho můžou zastoupit. Jsme tým a jdeme si za svým cílem.“

Čím to, že se vám víc daří na góly nahrávat, než je střílet? Osm asistencí v českém týmu stihla už jen Denisa Ratajová.

„Vždycky spíš hledám, málokdy střílím. Snažím se najít hráčku v lepší pozici, z asistence mám paradoxně mnohem větší radost než z gólu. Výborně mi funguje spolupráce s Míšou Mlejnkovou: trefí se z každého úhlu – nechápu, jak to dělá. Snad to nastřílí i v semifinále.“

Mimochodem, je pravda, že ve Švýcarsku pracujete v robotice?

„Přesněji v kolaborativní robotice, jsem v produkci. Pomáhám s výrobou robotů do zdravotnictví či potravinářství. Je to hodně nový průmysl, ale výborná práce. Jsem tam moc spokojená.“

Jak jste se k nezvyklé práci dostala?

„Jako slepá k houslím. Ale jsem vážně ráda, vycházejí mi vstříc i v souvislosti s florbalem. Moc si toho vážím.“