NEJ florbalistka světa Krupnová chce od sebe víc... Hlavně už bez kolapsu!

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Žádný jiný tým na šampionátu se nemůže pochlubit tím, že by měl v kádru nejlepší florbalistku světa. Jenom Češky mají tuhle výsadu! Právě kapitánka Eliška Krupnová je úřadující držitelka tohoto oficiálního ocenění, které získala v roce 2020. Hlavní postava českého výběru zatím na mistrovství nezáří, jak by si představovala. „Pořád máme hodně rezervy,“ říká o elitní lajně. V dnešním semifinále s Finkami (od 19.55) právě na Krupnovou bude tým vsázet. Dotáhne ho do finále?

Byla to velká sláva, když časopis Innebandymagazinet vyhlásil v prestižní anketě nejlepší hráčkou světa za rok 2020 Elišku Krupnovou.

Vítěze vybírá redakce ve spolupráci s trenéry národních týmů a novináři z nejvlivnějších florbalových zemí. 28letá útočnice, která je zároveň nejproduktivnější a nejlepší střelkyně v historii ženské reprezentace, je stále korunovanou královnou. Od té doby žezlo nepředala, nová vládkyně za rok 2021 teprve bude korunovaná.

Ovšem na šampionátu v Uppsale zatím symaptická dáma nepotkala zázračnou formu. „Asi to ještě nebylo ideální, pořád máme hodně rezervy. Celá lajna víme, že umíme líp, ale věřím tomu, že si to ještě šetříme,“ vykládala opora švédského Pixba po vydřeném čtvrtfinále nad Dánkami (7:5).

Takže čeká, že právě ona, stále oficiálně nejlepší florbalistka světa, za to vezme dneska?

„Asi bývalá,“ pousmála se Krupnová při zmínce o ocenění. Odpovědnosti se ovšem nezříká. „Asi je nějaké očekávání, že já a moje lajna bude důležitá, já na sebe nemám žádné menší nároky,“ říká šéfka formace, v níž vedle ní by tým měla táhnout další matadorka Denisa Ratajová.

Krupnová má zatím na mistrovství ne její poměry skromnou bilanci. Čtyři zápasy, tři góly. „Vím, že umím hrát, chci týmu pomoct. Udělám maximum!“ hlásila po vítězství nad Dánskem českým novinářům. To měla za sebou i rozhovor ve švédštině, který zvládla s přehledem.

„Párkrát jsem se ale zakoktala, protože když nemluvím delší dobu, trošku z toho vypadnu,“ popisovala česká kapitánka, která proti Dánkám vstřelila uklidňující sedmý gól.

„Pro mě to je určitě jiskra do dalšího zápasu. Minulé utkání jsem se neprosadila, moc gólů nedávám. Teď to přišlo ve správný čas, gól uklidnil tým, pomohl i mně. Měla jsem až dětskou radost po něm,“ usmála se.

Jindy by sedmý gól nic neřešil. Navíc proti papírově slabšímu rivalovi. Jenže zarputilé Dánky daly Českám zabrat, takže právě až trefa české kapitánky rozhodla.

„Nakoplo mě to,“ přiznala. V dnešní partii s Finkami, které oplývají mimořádně nebezpečnou první formací, bude její um opět rozhodující.

„Bude to těžký, bojovný zápas. Finky známe, hráli jsme proti nim nejvíce zápasů v přípravě. Víme, co nás čeká. Takticky tady zatím hodně mlží, co jsem si všimla. Ale my víme, jak hrajou, tak se na to připravujeme. Už jsme si něco řekli na videu, zkusili jsme si něco na tréninku,“ vyprávěla nejlepší česká hráčka.

Možná i proto byl trénink ještě před čtvrtfinále proti Dánkám zavřený, nesměl ho točit ani štáb České televize.

Rodila se tam vítězná taktika na Finky? Dneska bude jasno. Zápas začíná v 19.55 hodin. Češky budou o víkendu útočit na svou druhou medaili po zisku bronzu v roce 2011 v St. Gallenu.

Od té doby končí bez medaile. Přitom před dvěma lety byla tak blízko. Pamatujete, co se dělo? Jak Češky v semifinále přišly proti Švýcarkám o čtyřgólové vedení v posledních dvou minutách? Jak životní šanci trestuhodně promrhaly?

To je strašák, který už nechtějí zažít. „Co si budeme povídat, ve finále mistrovství jsme měly být proti Švédkám my. Jsem přesvědčena, že bychom jej zvládly se vztyčenou hlavou, možná ho i vyhrály,“ vrátila se Krupnová k poslednímu šampionátu ještě před startem toho současného.

Při něm už na kolaps myslet nechce. Teď je tady nová medailová výzva.

Klapne to?