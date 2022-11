Gólman Hrubec o florbalu: Míčky lámou prsty, já bych střílel hokejově

Novou halu využívá jeho hokejový klub. Po jednom z tréninků se šel podívat na přípravu kolegů florbalistů. A v sobotu se Šimon Hrubec mrknul i na zápas. V příštích dnech možná vyrazí na lyže, protože po komunikaci s reprezentačním koučem Karim Jalonenem věděl, že na finské Karjale se nepředstaví.

Co vy a florbal?

„Když jsem zjistil, že tady bude mistrovství světa a že tady budou hrát Češi, byl by hřích, kdybych se nepřišel podívat. Protože vím, že dlouhodobě český florbal patří mezi světovou špičku. Chtěl jsem to vidět na vlastní oči.“

A jaké to bylo?

„Je to fofr. Ty rány jsou neuvěřitelný… Jak jim čelí brankáři. Míček lítá opravdu rychle. Byl jsem se podívat na tréninku, prohodili jsme pár slov s trenérem brankářů. Bavili jsme se, že míček může i lámat prsty.“

Chtěl byste si to zkusit ve florbalové brance?

„Asi bych si to zkusil, i když potom by mě to víc táhnulo do útoku. Ale i když vidím, jak ti kluci ten míček zvláštně táhnou a pak vystřelí, to by mi nešlo. Já bych asi střílel normálně hokejově….“

Když jste florbal hrával ve škole, tak to bylo v útoku?

„Ano. Právě že paní učitelka se mě snažila rvát do brány. Že když chytám, tak bych měl chytat i ve florbale. Ale já jsem říkal, že to je přesně důvod, proč jdu do útoku, že chytám celý život. Že bych si chtěl dát taky nějaké gólíky.“

Znáte nějaké florbalisty?

„Jenom Karase (Jiřího Curneyho). Ale ten tady není.“

Je to poprvé, co vidíte takhle velký florbalový zápas?

„Jo jo, byl jsem předtím se maximálně podívat na mladším bráchovi Tobiášovi na turnaji v Milevsku. Což je trochu rozdíl. Ale třeba se jednou půjdu podívat na něj na tak velkou akci.“

Budou mít Češi na medaili?

„Pevně v to doufám. Strašně jim věřím a fandím.“

Leckdo říká, že florbal hraje ten, kdo se nenaučil bruslit… Co vy na to?

„Asi by si to měl takový člověk, který to říká, zkusit. Nesnižuju žádný sport, a když se dělá na vrcholné úrovni, může to být hodně těžké se dostat mezi světovou špičku. Respekt všem klukům, co jsou v nároďáku. Viděl jsem i trénink a není to sranda. Vůbec bych to nesnižoval.“

Co říkáte na novou halu?

„Je to moderní, krásná hala. Jsou tady na ni hrozně moc pyšní, protože není žádná sranda něco ve Švýcarsku postavit. Fotbalový klub si snad pětadvacet let přeje vybudovat svůj stánek, ale pořád jsou nějaké obstrukce s papíry. Takže to, že se tahle aréna postavila, je velikánská sláva.“

Hlavně obří kostka vypadá opravdu impozantně.

„Stoprocentně je asi největší v Evropě. Ono to takhle nevypadá, ale já jsem posílal našemu prostřednímu bráchovi fotku, když byla na ledě. On na to: No co, kostka… A já: Tak se podívej, ona je od modré k modré! Až v tu chvíli si člověk uvědomí, jak je opravdu obrovská.“

Netáhne vás to na led, když sedíte v hledišti?

„Já jsem zrovna přišel z ledu, skončil mi trénink. Mám možná ještě mokré vlasy. Rovnou jsem proběhl na tribunu. Malý syn hraje taky florbal, takže jsem mu to šel ukázat, ať se podívá. Zrovna ho tady na florbal přihlašujeme. Hraje i fotbal a hokej. Ať si vyzkouší všechno a pak ať si vybere, co by chtěl dělat.“

Nevadilo by vám, kdyby si vybral florbal?

„Asi ne. Ať dělá, co dělá. Hlavně ať to dělá na sto procent a s radostí.“

Plánujete, že byste se podíval na nějaký další zápas?

„Záleží, jak to bude s programem. Ale chtěl bych se podívat na Švédy, na Finy, možná i na Švýcary. Protože si myslím, že to bude vyprodaný. Švýcaři máji rádi všechny sporty. I florbal. Vidíte sami, že i na našem zápase bylo hodně lidí.“

Je reprezentační pauza, chystáte během ní něco?

„Teď jsme vymysleli, že pojedeme asi tady na chvíli někam lyžovat.“

Nemáte tuhle aktivitu zakázanou?

„Mám. Ale spíš jdu učit malého lyžovat, ne že bych tam nějak jezdil. Budu rád, když najdeme nějakou sjezdovku. Myslím si, že na Matterhornu je sníh snad celoročně, tak doufám, že se to potvrdí.“

V sobotu jste nehrál, proč vlastně? Kvůli limitu cizinců?

„Jeden zápas jsem vynechal kvůli drobnému zranění, pak šel do brány Ludo (Waeber). Pak jsme se bavili s trenérem, odpadl nám útočník, tak to potřebovali doplnit dalším útočníkem. Což je takový úděl, když je navíc cizinec. Nehledám v tom nic závažného, tak jsem toho využil a zašel na florbal.“

Jinak Karjalu vynecháte po domluvě s koučem Karim Jalonenem?

„Bavili jsme s trenérem, rozpis byl tak naplánovaný, že na Karjalu nepojedu. A co jsme se bavili dál, vám říct nemůžu. (smích) Jsem rád za volno, harmonogram je nabitý, hraje se pátek sobota, dva dny za sebou.“