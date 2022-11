Češi chtějí po 18 letech do finále. A sní o zlatu: Nový tým, nová mentalita

PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Karty jsou rozdány, jak se čekalo. Teď vlastně pro mnohé fanoušky teprve florbalový šampionát začíná... Češi s přehledem zvládli čtvrtfinále se Slováky (9:4) , teď se chystají na třaskavé semifinále proti domácím Švýcarům (v sobotu od 17.30 hodin). Plná hala, bouřící kotel. Právě v něm tým kolem kapitána Němečka chce domácí uškvařit… „Cítíme velkou šanci!“ hlásí kanonýr Marek Beneš. Naposledy hráli Češi finále před 18 lety! Proč by to mohlo tentokrát vyjít?

Byl to rok 2004. V kronikách českého florbal už jsou tyhle stránky hodně zaprášené… To bylo naposledy, kdy si Češi zahráli finále šampionátu. Poprvé a naposledy.

A kde to bylo? Ve Švýcarsku, v Curychu. Že by znamení? Bude se historie opakovat?

Tým je plný očekávání. Je v něm sedmnáct hráčů, kteří před rokem ve Finsku vybojovali bronz. Tentokrát je medailový apetit ještě výraznější. Všichni sní o zlatu.

„S novou vlnou našich mladých kluků, kteří si prožili dva juniorské tituly a tím, jak se mění generace v ostatních týmech, je šance hrát o titul rozhodně větší,“ říká výstižně matador Matěj Jendrišák, který startuje už na šestém šampionátu.

V podobné roli veterána je i Tom Ondrušek. Ani jeden z nich už nemá na hřišti ústřední roli. Jsou to muži v pozadí, ale jejich role je nezastupitelná. Právě oni mají dodat klid a rozvahu natěšené partě mladíků.

Mužstvo je plné dravého mládí a hráčů, kteří vyhráli jeden nebo i dva juniorské tituly v řadě. Plus úspěšný kouč Jaroslav Berka, který u obou zlatých medailí byl.

Navážou na to i teď mezi seniory?

Kulisy jsou nachystané. V cestě stojí Švýcaři, kteří jsou k poražení. „Naše herní kvalita je na nejvyšší úrovni za hodně dlouhou dobu,“ říká klíčový útočník Marek Beneš. „Dokážeme hrát otevřený florbal se všemi týmy. Navíc zrovna se Švýcary. Naopak oni už vědí, že jsme kvalitnější tým, snaží se držet míček, rozhodit nás. Co my jsme dělali před lety proti Finům nebo Švédům.“

Ale v jedné věci se musí tým zlepšit. Výrazně. V disciplíně. Zatím kupí zbytečné fauly, které mu mohou zlomit vaz. „Tohle je špatně, musíme si k tomu něco říct,“ ví zkušený útočník Tom Ondrušek. Bez toho se šance na úspěch vypaří. Dosud Češi nabrali deset dvouminutových trestů plus jeden 2+2. V oslabení inkasovali šest gólů. Takže cíl zní: Zlepšit disciplínu!

Češi během mistrovství dokázali poprvé v historii obrat o bod Švédy. Jsou hladoví a odhodlaní, že právě severského giganta potkají ve finále.

Právě k tomu potřebují skolit v sobotu Švýcary… Ty požene zaplněná moderní SwissLife Arena, právě atmosféra by mohla domácí rozhodit. „Věřím, že to tak může být. Doufejme, že to lidem hodně znepříjemníme,“ věří kanonýr Beneš, že fanoušci budou odcházet otrávení.

Tým kouče Berky poslední půlrok pracoval právě na tom, aby zvládl nadcházející zápas.

Přichází den D. Dril při tréninku, hodiny u videa, konzultace s mentálním koučem, řada teambuildingových aktivit.

V sobotu se chystají, že se všechno zúročí.

„Vážíme si toho, že hrajeme semifinále, ale chceme víc. Postoupit do finále, to je náš cíl. Máme mladé kluky v týmu, kteří mají extrémně hodně sebevědomí i schopnosti, kteří starší hráči dřív neměli,“ připomíná veterán Ondrušek partu úspěšných juniorů okolo Havlase nebo Langera.

„Může nám pomoct, že hodně kluků už mistrovství vyhrálo. Sice juniorské, ale to je v zásadě jedno,“ dodává Ondrušek, který páteční zápas se Slováky dohrál po nezaviněné srážce s bolavou hlavou.

„Bolí to jako kráva,“ pousmál se krátce po duelu.

Ale ani to ho nezastaví. Také on bude ready, aby si splnil sen. Možná bude začínat v roli náhradníka, ale i jeho mentorské rady a postřehy budou potřeba. „Musíme se dobře nachystat i mentálně. Protože semifinále mnohdy nerozhoduje jenom florbal. Ale i to, jak člověk zvládne emoce,“ hlásí Ondrušek.

Také ostatní větří šanci. Možná životní. Třeba gólman Lukáš Bauer. Jasná jednička chytá na třetím mistrovství, má čtyři tituly v Superlize, světový bronz. Ale opora v brance by chtěla ještě víc.

Proč by to podle Bauera mohlo vyjít? Mluví s pokorou, ale dokáže to trefně popsat.

„Řekl bych, že to souvisí s příchodem nového realizačního týmu a s budováním obecně nového týmu. Mentalita se mění. Přišla spousta mladých kluků, kteří už dvakrát vyhráli zlato. Nebo jednou. Nechci říkat, že je to zvyk, ale mají zkušenost s tím porazit ty nejlepší země na světě. A tohle vlastně nám strašně změnilo pohled i v té seniorské reprezentaci,“ tvrdí Bauer.

Mužstvo je nasáknuté sebevědomím. Ale i tak v něm zůstává skromnost. O to se starají právě starší hráči.

„Myslím si, že jsme tady všichni nastavení, že to hrozně chceme. Máme výborný tým i lidsky. Je výborně složený, ať už věkově, nebo zkušenostmi, rychlostí i mládím. Je to prostě taková nová česká repre… A věřím, že když si všechno sedne, tak můžeme být úspěšní,“ dodává brankář Bauer.

Češi nevěří jenom v tom, že Švýcaři v domácím prostředí znervózní. Ale spoléhají i na svou kvalitu.

Bude se historie po osmnácti letech opakovat? Nebo bude ještě lepší?

Tehdy Češi brali stříbro...