Langer: Nešli jsme na popravu, chtěli jsme vykrást arénu. Jdeme si pro zlato!

Zvládli jste to skvěle, možná až nad očekávání, ne?

„Výsledek 11:3 asi svědčí za všechno. Zvládli jsme to fakt s bravurou, celý mančaft byl připravený snad na úplně každý scénář, možná že takový v našich úvahách ani nebyl… Fakt jsme to zvládli skvěle, je to extrémně zasloužené, skvělý tým. Samá superlativa.“

Dá se najít nějaký klíčový moment?

„Těžko asi vypichovat jeden moment, oni to měli doma hodně těžké. Asi se na to nedokázali dobře připravit. Na druhou stranu to bylo dnes hlavně o nás a o tom, jak jsme to zvládli my, jak jsme nasáli celou tu energii. Naschvál říkám energii, protože to mohlo negativně, ale i pozitivně ovlivňovat náš výkon.“

Což bylo nakonec pozitivně…

„Ano. Byli jsme připravení, měli jsme dnes dopoledne na to takovou poradu a všichni jsme se nachystali skvěle. Bylo to hlavně o nás, zlomový moment tam nebyl, možná právě ta příprava…“

Celkově bylo cítit, jak si pro úspěch jdete.

„Jo, i příchodem na hřiště jsme si získali náš sektor, trochu jsme ukázali ostatním fanouškům z tribuny, že tady nejsme na popravu, a naopak, že jdeme vykrást švýcarskou arénu. Pak to tak vypadalo na hřišti. Energie, které se člověk otevře, je lepší, než se jí bránit a uzavírat se. Aspoň si to myslím. Fakt, nejde se jí vyhnout a lepší je se jí otevřít.“

Dokázal jste si to i užít?

„Jasně. Snad nejvíc za celou reprezentační kariéru. Fakt jsem to nasál, otevřel jsem se úplně všemu a nechal jsem to plynout, což bylo naprosto skvělý. Myslím, že to tak měla spousta kluků. Uzavírat se mezi mantinely je trochu kravina. Když se tomu člověk otevře, tak ho nic nepřekvapí. Užil jsem si to. Pamatuju si snad úplně celý zápas, bylo to něco neuvěřitelného.“

Co jste říkal na to, jak šel náhradní brankář Martin Beneš na poslední nájezd? A vy jste se chytili kolem ramen?

„To bylo naprosto krásný. Beny je velký frajer, drží partu, dělá skvělou dvojku Bauímu (Lukášovi Bauerovi) a mezi klukama to byl krásný moment. I ukázka toho, jací jsou kámoši. Myslím si, že si Beny nemohl přát hezčí konec a závěr, má tu i rodinu, bylo to hrozně moc pěkný. Užili jsme si to a já o to víc, že jsem na ty věci citlivý.“

Byl jste až dojatý?

„To asi ne, spíš to bylo pěkný. Celý jsem si to užil a snažil jsem vnímat emoce. Bylo to takové hezky uvolňující, hezký moment.“

Jak vnímáte, že jste ve finále?

„Ještě není konec, je brzo říkat na to, jestli je to úspěch, nebo ne.“

Jak si věříte na Švédy?

„Já ani nevím, že hrajeme právě s nimi, protože to jsme vůbec neřešili. To je další věc, kterou jsme nepouštěli mezi sebe. Ať nám přijde do cesty kdokoliv, my se skvěle připravíme. Vím, že tam necháme zítra všechno a jdeme si pro titul.“

Vnímáte, že mužstvu dodala sebevědomí vaše mladá generace, která byla úspěšná v juniorech a vyhrála jeden nebo dva tituly?

„Asi jo, možná jsme něco naučili starší hráče, oni nám naopak možná něco předali. Je to skvělý mix, který se doplňuje.“

Bylo důležité, že vás podporoval i náhradník Tom Ondrušek? Na lavičce tleskal, povzbuzoval vás…

„Zvládá jakoukoliv roli, kterou dostane. Nebyla to náhoda, že byl předchozí kapitán. Pořád je to jeden z lídrů, dělá skvělou týmovou práci. Má svoje místo v mužstvu a je úžasný. Celkově to byl úžasný zážitek. Celý zápas. Zůstane to ve mně do konce života.“

Ale nic nekončí…

„Jednoznačně. S pokorou odejdeme do šatny a začneme regenerovat na zítra. Protože tohle není ten cíl. To nebyl cíl.“

Hrajete i o to, aby si celkově florbal získal větší respekt?

„Ne. Nehrajeme pro nikoho jiného než pro sebe. Tedy takhle. Hrajeme to proto, aby si to fanoušci, kteří přijeli, užili. Ale není o tom si honit ega a dokazovat někomu něco. Je to o nás, je to naše cesta. My jsme moc rádi, že přijeli, jak nás podpořili, jak jsme dokázali z nich vytěžit naši výhodu. I za to, jaký jsme jim připravili asi zážitek… Ale není to o tom někomu něco dokazovat. Když to prožijeme my, prožije si to i fanoušek. A pak se to možná o to víc dostane někomu do hlavy. Ale to není podstatné teď řešit.“

A to, že jsou to zrovna Švédové?

„Jsou to Švédové. Neřeším to. Nemá cenu se jakkoliv zamýšlet.