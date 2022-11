Takhle se rodilo české finále! Dlouhá noc, rodiny a zamrzlé domácí peklo

Mikuláš Krbec se raduje z gólu do sítě Švýcarů v semifinále MS • Barbora Reichová/Český florbal

Josef Rýpar slaví gól Mikuláše Krbce do sítě Švýcarů v semifinále MS • Barbora Reichová/Český florbal

Za florbalisty dorazili do Švýcarska na vyvrcholení mistrovství světa • Český florbal

Za Lukášem Bauerem dorazila na MS do Švýcarska rodina • Český florbal

Josef Rýpar naskakuje na slavící spoluhráče po postupu do finále MS florbalistů • Martin Flousek / Český florbal

Josef Rýpar naskakuje na slavící spoluhráče po postupu do finále MS florbalistů • Martin Flousek / Český florbal

PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Zlatý sen žije dál! Český florbal vstřebává největší úspěch za osmnáct let. Tým je ve finále světového šampionátu! A nemusí to být konečná, v neděli v 15.45 hodin se Češi o historický titul poperou se Švédy. A nemusí se krčit v koutě. Naopak. I semifinále se Švýcary (11:3) jasně ukázalo, že tahle natěšená parta může jít až na vrchol. Kolikrát zazní hit Dlouhá noc? Web iSport,cz přináší reportáž, jak probíhalo vítězné semifinále. Ten den se výrazně zapíše do florbalových kronik...