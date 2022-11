Jendrišák si na šestém MS zahraje o zlato. Bomba! hlásí bývalý kapitán

Na pár let z reprezentační florbalové scény zmizel po sporech s někdejším koučem. Ve třiatřiceti letech se vrátil. Atakuje historický bodový rekord Radima Cepka. A co hlavně: poprvé si zahraje o zlato! „Je to bomba, prostě super,“ říká někdejší kapitán Matěj Jendrišák, jenž přijal v partě hladového mládí jinou roli. Ale i tak nepostradatelnou… I on, zkušený mazák, si od 15.45 (ČT Sport) zahraje o zlato.

Ve sbírce má s národním týmem dva bronzy (2010 a 2014), celkem hraje na šestém mistrovství, teď už má útočník švédského klubu Linköping IBK jisté minimálně stříbro. Ale chce víc. Stejně jako celý tým. „Naše práce tady nekončí,“ říkal po semifinále, v němž Češi potupili domácí Švýcary 11:3.

Jaké to pro vás je? Na stará reprezentační kolena si zahrát poprvé o zlato?

„Bomba. Je to super. Poslední minuty semifinále jsem si vychutnával, protože jsem neměl pocit, že by se Švýcaři dokázali dostat do toho zápasu. Na konci to bylo až trochu jako kočka s myší… Kluci předváděli kličky. Pro mě je obrovská pocta, že jsem se dokázal s týmem dostat do finále.“

Co rozhodlo, že to vyšlo zrovna letos? V čem je tohle mužstvo silnější?

„Myslím si, že není jenom jeden faktor. Je jich víc. Příprava v posledních šesti měsících byla fakt kvalitní. Soustředili jsme se na detaily… Možná by lidi ani nevěřili, kolik času jsme strávili na taktických poradách a trénincích. Myslím si, že to je ten základ. Dbali jsme na malé detaily. I na věci okolo florbalu. A samozřejmě je to i kvalita.“

Věřil jste, že se ještě takového momentu v kariéře dočkáte?

„Ano. Když to řeknu špatně, mistrovství je vlastně o jednom zápasu. Na základě toho, co jsme dali přípravě, jsem věřil, že ten moment může nastat.“

Jak moc pomohla víra juniorských mistrů světa? Dodali týmu sebevědomí?

„Určitě je to podstatný moment. Ale důležité bylo to, že jsme všichni v týmu od první chvíle věřili, že jsme dostatečně sebevědomí a kvalitní na to, abychom tuhle cestu zvládli. Mladí kluci s dvěma zlatými v zádech přispěli velkou měrou.“

Jak to berete vy osobně? Musíte být rád, že jste se nakonec do reprezentace vrátil…

„Stoprocentně. Když jsem se vracel, moc jsem si chtěl zahrát na šampionátu, udělat tady úspěch. Věřil jsem, že tým je dost kvalitní na to, abychom udělali ten zásadní krok. Jsem moc rád.“

Ale práce nekončí, že?

„Jasně že ne. Už ve skupině pro nás bylo důležitý, abychom byli první tým, který na šampionátu porazí Švédy. I když jsme udělali spoustu chyb, byl to otevřený zápas. Doufám, že k tomu přistoupíme ještě líp a posuneme náš výkon na vyšší level.“

Jak vnímáte vaši roli s Tomem Ondruškem, dalším veteránem? V čem nejvíc dokážete pomoct mladším spoluhráčům?

„Jsme taková klidná síla, dokážeme uklidnit emoce, které před zápasy i během nich nastanou. Máme rodiny, nebereme už florbal za stopadesátiprocentní prioritu. Určitý nadhled se snažíme předat klukům nejenom my, ale i trenéři, kteří to mají podobně nastavené.“

Co jste říkal na sebevědomí mladíků? Třeba jak Filip Forman vyšvihl trojnásobnou otočku s míčkem?

„Souvisí to s tím, jak tihle kluci dokázali nasát sebevědomí během juniorských let. V lize jim to vychází úplně stejně. Je to jenom taková třešnička na dortu, ukazuje se, jak si věří.“

Ukazuje se i to, že široký realizační tým má svoje opodstatnění, že?

„Jak jsem mluvil o těch detailech, jak přímo ve florbalu, tak i mimo něj, tak jsme na nich pracovali opravdu dlouze a tvrdě. Což samozřejmě platí také pro trenéry. Takže široký realizační tým má svůj význam.“

Vnímáte, že se hraje i o prestiž celého českého florbalu? Aby se ještě víc přiblížil populárnějším sportům?

„Doufám, že to nějakou roli bude hrát. Ale pořád je to jedno finále… Jde o dlouhodobou práci a obraz našeho sportu. Teď bude velký boom, ale za týden začíná fotbalový šampionát a ta vlna se převalí na druhou stranu. Ale tím nechci říct, že to nic neznamená. Pro český florbal i nároďák je skvělý, že se dostal po 18 letech do finále. Budeme se z toho snažit vytěžit co nejvíc.“

Teď už to můžete říct naplno, že si jdete pro zlato, ne?

(usměje se) „Nejsem velký zastánce vyhlašování cílů. Ale do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát. Což znamená i teď.“

Vy jste opravdu před semifinále se Švýcary nevěděli, že v tom předešlém uspěli Švédové?

„My jsme si řekli, že budeme řešit jenom náš zápas. Nic jiného. Švédové se ani moc neradovali, když přišli do kabiny. Strečovali kolem nás, ale nebylo z toho jasné, jestli vyhráli, nebo prohráli. My jsme nechtěli odvracet pozornost od našeho výkonu.“