Kouč florbalistů Berka o studiu mozku, zvládání krizí, náhodě i motivaci

Mikuláš Krbec se raduje z gólu do sítě Švýcarů v semifinále MS • Barbora Reichová/Český florbal

Josef Rýpar slaví gól Mikuláše Krbce do sítě Švýcarů v semifinále MS • Barbora Reichová/Český florbal

Za florbalisty dorazili do Švýcarska na vyvrcholení mistrovství světa • Český florbal

Za Lukášem Bauerem dorazila na MS do Švýcarska rodina • Český florbal

Josef Rýpar naskakuje na slavící spoluhráče po postupu do finále MS florbalistů • Martin Flousek / Český florbal

Jaroslav Berka dovedl české florbalisty po 18 letech do finále MS • Barbora Reichová/Český florbal

Jaroslav Berka dovedl české florbalisty po 18 letech do finále MS • Barbora Reichová/Český florbal

Když po finském trenérovi Petri Kettunenovi převzal florbalovou reprezentaci, netajil se tím, že z ní postupně chce udělat nejlepší tým na světě. Jeho práce je znát. I díky tomu, že spoléhá na široký a silný realizační štáb. Také proto se mu do rozhovoru zprvu příliš nechtělo. „Vždyť reprezentace patří z velké míry hráčům. Já s mými kolegy jim vytváříme prostředí k dalšímu posunu,“ vysvětluje kouč, jenž by mohl inspirovat i trenéry z jiných sportů.

Jak se vám rozleželo stříbro z mistrovství světa?

„Intenzivně pracuju na analýze našich výkonů. Naše působení na turnaji rozebírám v mnoha perspektivách.“

Co přesně máte na mysli?

„Právě analyzuju zápasy v play off z pohledu zisků a ztrát míčků, jakým způsobem se naše hra vyvíjela a další věci. V utkáních jsou vidět korelace a trendy, což nám odhaluje konkrétní oblasti, na kterých budeme pracovat.“

A jak se vám rozleželo to stříbro?

„Po pár dnech odpočinku jsem si na úvodní stránku mé analýzy napsal: ,Pracuj, jako bychom prohráli v semifinále.‘ Což tak nějak odráží mé pocity. Jsem za stříbro vnitřně rád, ale vnímám obrovskou motivace být ještě lepší. Ale v to ,lepší‘ nedoufat, ale precizně si to odpracovat v následujících dvou letech.“

Je to úspěch, vybojovat zápas o všechno po osmnácti letech, nebo bylo týmové nastavení takové, že jste chtěli jednoznačně zlato?

„Jestliže český tým nebyl ve finále tak dlouho, tak se o výsledkovém úspěchu dá mluvit určitě. Nicméně jsme chtěli ještě o stupínek výš.“

Proč to nakonec nevyšlo?

„Těch detailů a věcí je mnoho.“

Co třeba?

„V první řadě bych s odstupem vypíchnul precizní výkon Švédů. Velmi disciplinovaný a taktický. Výborná obrana, čekali trpělivě na své šance, a ty pak trestali. My jsme se nechali dvakrát vyloučit, zároveň se nám nepodařilo zachytit intenzitu a tempo, zkrátka soupeř nasadil laťku vysoko. Zároveň je tam jedna další věc.“

Jaká?

„Nejde o to se připravit na to ,hrát‘ finále. Rozdíl je v tom