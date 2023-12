Pozor na cop! Jak z betonu… Bojovnice Řepková se vyžívá v make upu

Gardens by the Bay. České florbalistky využily volného dne na MS k poznávání místních turistických lákadel... • Martin Flousek / Český florbal

PŘÍMO ZE SINGAPURU | Florbalová reprezentace, lačníc po medaili, je plná dravého mládí. Ale i zkušených opor. Mezi nimi je i 28letá nezdolná bojovnice, jejímž poznávacím znamením vedle zarputilosti je i výrazný make up. „A na vlasy jsem taky háklivá. Ty jsou jako beton,“ usmívá se Martina Řepková, členka elitní formace, která startuje na pátém šampionátu a už za žádnou cenu nechce to zpropadené čtvrté místo! Ve čtvrtfinále nastoupí Češky v pátek v deset hodin proti nevyzpytatelným Dánkám.

Někoho poznáte po neuvěřitelné frekvence při kmitání nohou. Někoho podle čelenky.

Tuhle dámu podle výrazného obličeje a rvavosti. Žádný míček pro ni není ztracený, při minulém turnaji EFT si zlomila nos.

„To jsem měla takový monokl, že jsem to ani já nezamaskovala,“ říká Řepková, která se drží kréda: I na hřišti musím dobře vypadat!

„Mám to v sobě od mládí. Make up miluju, zkouším všechny nové trendy. Jsem moc ráda, když jsem dobře upravená,“ přiznává dlouholetá reprezentantka, která vždycky obdivovala biatlonovou královnu Gabrielu Soukalovou.

S ní měly jedno společné. Dávaly si záležet, aby i při sportu jim to slušelo. „Když jsem ji viděla, říkala jsem si: Ježiš, to je skvělý, to miluju!“

Při utkáních testuje všechny možné způsoby, jaký make up zvolit. „Někdy se mi stane, že přijde spoluhráčka a řekne mi: Ty jo, dneska mám celý tvůj obličej na dresu,“ směje se. „Takže vím, že jsem zvolila špatnou variantu.“

Tuhle vlastnost zdědila po mamince. „Šla ven nakoupit, a vždycky vypadala, jako by šla na módní přehlídku,“ popisuje útočnice, která v národním týmu atakuje hranici stovky bodů. Odmala česala panenky a sní o tom, že by se tomuto oboru jednou věnovala i profesionálně.

„Kdybych mohla dělat make up artistku, byl by to sen,“ připouští Řepková, která sama sebe popisuje jako světlý typ. „Takže potřebuju vždycky upravit,“ vykládá.

Než se upraví před zápasem, už je to podle ní rutina, která nezabere víc než deset minut. Hodně si dává záležet také s účesem. „Na ten jsem taky háklivá. Nesmí se mi hnout jediný vlas na hlavě. To je jako beton,“ vyzdvihuje, na čem si dává záležet.

„Až si někdy říkám, že kdybych někoho trefila copánkem, bylo by to docela nebezpečný,“ směje se.

Aktuálně působí ve Švýcarsku, odkud pochází i její přítel.

A jak na její zálibu v precizní úpravě reaguje on, sám florbalový brankář Mario Bardill?

„Mám pocit, že je mu to úplně jedno. Vstanu, a on řekne, že je to super. Jsem namalovaná, a on řekne, že je to super,“ směje se Řepková. „A já si říkám: Sakra, přitom si s tím dám takovou práci…“

Na hřišti ale na to, jak vypadá, zapomíná. Hlavní je pro ni jediná věc. Úspěch! Je neuvěřitelně zarputilá, po všem jde po hlavě.

„Jsem ten poslední člověk, s kterým byste si chtěli něco zahrát jen tak něco pro srandu. Třeba karty,“ přiznává Řepková, která má za sebou už čtyři světové turnaje. I v Singapuru už schytala spoustu ran.

„Chci podotknout, že už jsem tady tak bolavá, že jestli to neskončí zlatem, tak fakt už nevím!“ žertuje dlouholetá reprezentantka, která věří, že tentokrát už z toho nebude klasika. Tedy čtvrté místo.

„To už nikdo nechce!“ vystřelí ze sebe. Právě ona moc dobře ví, o čem mluví. Na MS byla vždycky součástí čtvrtého výběru. „Říkám si, že prostě není možné, abychom pořád měli takové neštěstí. Prostě tomu věřím, že se to zlomí!“ přeje si.

K tomu má pomoct dobře sladěný výběr, v němž je vedle dravého mládí zastoupená i zkušenost. Právě v podobě Řepkové. „Mám pocit, že tým je teď, co se týče vazeb, víc spojený než dřív. To se to o něco víc dělilo na mladé a starší. Letos to funguje skvěle,“ vypichuje zkušená útočnice klíčový moment.

Také od ní se čekají na hřišti velké věci. Od věčně upravené dámy, která pro soupeřky může být nebezpečná i svým copem.