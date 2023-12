Vytáhli eso z druhé ligy. Jak zastavit Finky? K ruce je i úspěšný kouč mužů

Páteční čtvrtfinále? Jednoznačná záležitost. Češky podle očekávání rozmetaly Dánky 13:1, což byl ale pouze slabý odvar toho, co je čeká teď.

Namlsané Finky, pro které existuje jediný cíl. Zlato. „Ty už se spíš chystají na Švédky, v našem případě si myslí, že nás vždycky přejedou,“ popisuje realitu kapitánka Eliška Krupnová, která partii s Dánskem rozsekla šesti body (3+3).

Hlavním postrachem jsou dvojčata Veera Kauppi a Oona Kauppi. Hvězdné duo, které má nově do party Miisu Turunenovou. Což má být podle finských přání ten poslední střípek do zlaté mozaiky. Finský trenér dlouho hledal, koho dát k hvězdným sestrám.

Objížděl celé Finsko a hledal. Trpělivost se mu vyplatila.

Padla volba na ni. Na 18letou hráčku z druhé ligy, kterou si realizační tým celé dva roky připravoval právě na to, aby zapadla vedle slavná dvojčata. Protože i když Veera a Oona spolupracují téměř po slepu, potřebovali k ruce ještě někoho třetího do party. Klasické levé křídlo.

Někoho, kdo tam bude také sypat góly.

Teď se zdá, že ho našli. Což ale z českého pohledu není zrovna dobrá zpráva. Finky navíc skvěle plní taktické pokyny. Celkově šlapají jako dobře namazaný stroj.

Jejich herní plán je jasný: všechno směřovat na první lajnu. A končit střídání tak, aby právě jejich elitní formace měla míček na hokejce, když jde do akce. V tomto směru jim zatím herní šablona vychází skvěle.

Třeba třetí lajna chodí na hřiště jenom na patnáct sekund… S jediným cílem – vybojovat pro mimořádně nadané 26leté ségry míček.

Není otázka, jestli se elitní formace prosadí. Spíš jde o to, kolikrát… „Úplně eliminovat nejdou. Ideální by bylo, kdyby nám dali jenom dva góly. To by bylo přijatelný. Protože věřím, že ostatní lajny můžeme přehrát a být tam ve větším plusu,“ popisuje Krupnová.

Finky lační po zlatu. Naposledy ho získali v roce 2001. Osmkrát v řadě slavili Švédky, což je pro jejich severské rivalky trýznivý pocit. Proto si vypiplali 18letou Turunenovou.

Proto se chtějí přes Češky převalit a ve finále vyzvat Švédky. O to těžší to Krupnová a spol. budou mít.

Dosavadní česká bilance na šampionátech s výběrem Suomi je navíc prachbídná. 12 zápasů, 12 porážek. Co s tím? Hlavy dohromady dává celý realizační tým, jenž nad tím mohl přemýšlet už poslední dva roky.

Protože se dalo tušit, jaký se chystá scénář. V Singapuru pomáhá i Jaroslav Berka, hlavní kouč mužské reprezentace, který zároveň na Českém florbalu má funkci sportovního manažera. Takže má na starost všechny elitní výběry.

„Jsem týmu poblíž, hlavně pomáhám se skautováním soupeřů,“ popisuje Berka, který na minulém mistrovství dovedl reprezentaci až do finále. Teď se o něco podobného chce pokusit Lukáš Procházka, jeho protějšek u žen.

Pokud se to nepodaří, blíží se další tradiční scénář: v neděli zápas o bronz proti Švýcarkám.

Sobotní program MS 2023 v Singapuru:

Semifinále:

10:00 Česko - Finsko,

13:15 Švédsko - Švýcarsko.

O 5. - 8. místo:

04:00 Lotyšsko - Slovensko,

05:30 Polsko - Dánsko.

O 7. místo:

07:00 Singapur - Norsko.