Čtvrté, čtvrté, čtvrté… Pětkrát za sebou! Zastaví florbalistky tohle prokletí?

Jak zvednout hlavy? Jak se správně nažhavit po facce od Finek (2:8) v semifinále? Jak vstřebat, že dávný sen o finále zase nevyšel?

Těžký úkol ležel před národním týmem, aby se správně nachystal na nedělní utkání proti Švýcarkám. „Chtěli jsme postoupit do finále, měli jsme to jako cíl. Podřídili jsme tomu všechno,“ připouští kouč Lukáš Procházka.

Jedním dechem ale dodává: „Je obrovský rozdíl končit s medailí, nebo bez ní. Český florbal na ni čeká dvanáct let, což je dlouhá doba. Takže musíme nastavit správně hlavy, najít motivaci a urvat ji za každou cenu.“

V posledních pěti případech to nevyšlo. Tolikrát za sebou svítilo u řádku s českou bilancí čtvrté místo.

Což je umístění, které řada z těch zkušenějších opor úplně nesnáší. „Nechceme být už tím týmem, o kterém se říká, že je pořád čtvrtý. Že nikdy nedosáhne na medaili… Takže nás tohle, co se říká, hrozně sžírá a unavuje poslouchat. Na tohle MS jedeme pro medaili, nechceme se bez ní vracet!“

Slova, která ještě před turnajem pronesla zkušená gólmanka Jana Christianová.

Ta spolu s kapitánkou Eliškou Krupnovou jako jediné pamatují bronz z roku 2011. Od té doby ale na medaili čekají. Ostatní nemají žádnou. Tedy v seniorské kategorii, jinak úspěšných juniorek je v týmu víc.

Právě mladší reprezentantky mohou pomoct správně nastavit hlavy a tradiční opory vyburcovat k takovému výkonu, který zajistí výhru nad Švýcarkami.

„Jsou vítěznější typy, než jsme byly my. My někde vzadu máme zakořeněné, že jsme byly vždycky čtvrté. Ale mladé holky jsou prostě vítězky,“ řekla ve zmíněném rozhovoru před turnajem brankářská jednička Christianová.

Teď českým hráčkám nezbývá, než se postavit osudu posledních let. A vybojovat bronz.

„Na mistrovství světa jdou zápasy tak rychle za sebou, že se k tomu nebudeme asi moc vracet. Řekneme si pár vět, tím to uzavřeme a v neděli je nový zápas. Nemůžeme se tou prohrou moc zabývat a musíme se soustředit na utkání o bronz,“ burcuje Keprtová, která startuje na druhém šampionátu.

A jak dopadl ten její první? Čtvrté místo. Pro národní tým pětkrát za sebou…

Podle kouče Procházky není před utkáním o bronz důležité, jestli semifinále dopadlo takovým vysokým výsledkem. Že by mentální příprava byla snadnější, kdyby bylo těsnější. To ne.

„Je to úplně jedno. Nevnímám to jako herní debakl, ale samozřejmě výsledkový to je. Ukazuje na rozdíl v kvalitě. Ale jestli je to o gól, nebo o pět, to nebude hrát roli,“ myslí si trenér, že skóre 2:8 hráčky neovlivní.

V neděli dopoledne bude jasno.