Veera 4+1, Oona 1+4. Zabijáci z jiné galaxie… Proč je nikdo nezastaví?

Už dopředu iSport.cz upozorňoval právě na tuhle sesterskou dvojici. Doplněnou hráčkou z druhé ligy, která má být posledním dílkem zlaté skládačky.

Veera Kauppiová a Oona Kauppiová. K tomu ještě Miisa Turunenová.

Především hvězdná dvojka si Češky podala ve velkém stylu.

„Jak je zastavit? Nad tím si lámou hlavy všichni trenéři. Každý má nějakou teorii, ale převést to na hřiště do praxe, je obrovsky těžký. Za poslední léta to nedokáže nikdo, včetně Švédek, byť klíčové zápasy vyhrávají. Holky jim stejně dají čtyři nebo pět gólů. Ve švédské lize je to stejné. Dovednosti a jejich mentální nastavení jsou na takové úrovni, že je to extrémně těžký.“

Tohle vyjádření českého trenéra Procházky je výmluvné. I pro něj to byla výzva. Také on se snažil je pokrýt. Nevsadil na zanďoura, zkoušel hrát otevřenější partii.

Jedním z taktických kroků bylo i to, že mužstvo zkusilo přehodit obranu na druhou stranu, změnit jim těžiště hry. „Ale s nimi to nic neudělá, najdou si pozice jinde. V zakončení jsou absolutně nekompromisní,“ vysvětluje Procházka.

Je až s podivem, jak jsou tyhle 26leté hráčky odskočené zbytku florbalového světa.

Unikátní je také to, jak na ně pracuje celý tým. Ostatní hráčky svoje role pomocnic vzaly za své. Ne, že by dělaly vyloženě jenom komparz, ale jejich úkoly jsou vesměs dané: Vybojovat jim míček, aby ho měly na holi, když jdou do akce.

„Ostatní lajny taky mají svojí kvalitu, ale utkání musí vyhrávat první formace, takhle je to nastavený. A tým je s tím absolutně ztotožněný. Z mého pohledu je neskutečně dobře nastavený, nedivil bych se, kdyby tady Finkám klaplo zlato,“ uvažuje český kouč.

Nejlepší florbalistky světa jsou navíc nekompromisní v zakončení. Co šance, to gól. Po střelách, krásných akcích i po důrazu. Prostě branky všechno druhu.

„V klíčových situacích je první finská lajna naprosto nekompromisní. Takoví zabijáci nejsme. A potřebujeme se do takového módu dostat, nastavit se, abychom tohle mohli vyhrávat,“ popisuje Procházka.

Finky na zlato čekají od roku 2001, tentokrát cítí jasnou šanci. Především díky zázračným sestrám.

Severskému výběru pomáhá i tamní mentalita. Hráčky jsou zvyklé jako stroje plnit pokyny. Akceptovat úkol, který mají. „Jsou tam hlavně od toho, aby jejich první lajnu uchránili od jakékoliv obrany. To taky není zadarmo, musíte to odpracovat. Finky ale tohle přesně umějí a akceptují,“ popisuje Procházka.

V českých podmínkách, i kdyby reprezentace měla podobné světové hvězdy, by to byl spíš neakceptovatelný koncept.

Ostatní hráčky by nejspíš těžko vstřebávaly podružnější roli. Jde o obecné téma, ne konkrétně o tuto ženskou reprezentaci. Ale česká mentalita není prostě takhle nastavená.

„Myslím si, že by to tak nešlo. Navíc tady máme dost talentů a hráček, které si prostor zaslouží,“ přiznává Procházka, pro něhož teď nastává další životní výzva. Nachystat tým tak, aby hlavně po psychické stránce zvládl nedělní zápas o bronz proti Švýcarkám.

„Vnímám, že to nebude jednoduchý, ale věřím, že to dokážeme. Je obrovský rozdíl končit s medailí, nebo bez ní. Český florbal na ni čeká dvanáct let, což je dlouhá doba. Takže musíme nastavit hlavy správně a urvat ji za každou cenu,“ burcuje.