Sen o zlatu? Pomohl i antigravitační pás. A také slib: Počítám s tebou!

Co všechno se dá udělat pro zlatý sen? Třeba ještě dlouho před nominací slyšet od trenéra: „Máš mojí důvěru, dej se do pořádku. Nic neuspěchej.“ Přesně to byl případ florbalového obránce Lukáše Punčocháře, který tři měsíce nehrál, měl problémy s vazy v kotníku. Ale při šampionátu už je v plné síle. „Moc si vážím důvěry, kterou jsem dostal. A že jsem měl čas se nachystat,“ hlásí juniorský mistr světa. V rámci rekonvalescence běhal i na antigravitačním pásu.