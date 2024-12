Přesvědčivá výhra, suverénní Švédové. A Češi, prý jste fakt hodně dobří!

PŘÍMO Z MALMÖ | Výhra s přehledem. Taková, která se od týmu, jenž chce po posledním stříbru až na vrchol, očekávala. Čeští florbalisté s přehledem vstoupili do světového šampionátu v Malmö, Nory porazili 7:2. V první třetině nasypali čtyři góly a už nebylo co řešit. „Vždycky se najdou pasáže ke zlepšení, ale je to dobrý vstup do turnaje,“ hodnotil kouč Jaroslav Berka. V brance se poprvé na světovém šampionátu představil Tomáš Jurco a zvládl to s přehledem. Bude jedničkou? To zatím nikdo nechtěl potvrdit.

První zápas na seniorském mistrovství světa. A hned povedený výkon. „Na začátku mě přepadla lehká nervozitka při rozcvičce, ale potom postupně odešla. Chytil jsem pár střel, což mi pomohlo dostat se do zápasu,“ vykládal Jurco, jemuž během dne prostřednictvím iSportu popřál hodně štěstí i Tomáš Vokoun.

„Je hezké, že si vybral masku, kterou jsem měl já. A držím mu palce, aby taky vyhrál zlato,“ uvedl hokejový mistr světa z roku 2005 i 2010. Protože jeho helma ze zlatého tažení v Německu se stala inspirací i pro talentovaného brankáře.

Jurco nervozitu setřásl rychle. „Potom to bylo lepší. Škoda prvního gólu, ten jde za mnou, ale co se dá dělat. Byl to první zápas, první ostrá zkouška na mistrovství světa. Takže to beru pozitivně, jdu s čistou hlavou do dalšího utkání,“ vykládal.

Češi hned v úvodu turnaje v Malmö ukázali sílu. Že by se ukázala jako prorocká slova, která o českém týmu pronesl jeden z pořadatelů?

Když potkal skupinku českých novinářů, sám od sebe pravil: „Vy tady máte opravdu silný tým!“ Potom připomněl mistrovství světa před dvěma lety, kdy Češi prohráli ve finále jednoznačně právě se Švédy.

„Ale to je minulost. Teď to může být jinak. Jste fakt dobří,“ pousmál se. Ale suverénně vstoupili do turnaje právě i domácí. Ti během odpoledne smetli Slovensko 12:4 a ukázali, že si chtějí v domácím prostředí dokráčet pro další zlato. Už jedenácté.

Hrálo se v obří hokejové hale, v níž hrají domácí zápasy místní Redhawks. Při utkání domácích hrdinů byla výborná atmosféra, kterou přiživoval i početný kotel. Bylo cítit, že je to florbalová země. Ještě dlouho po utkání se florbaloví hrdinové podepisovali dětem, které obsypaly cestu do šatny.

Někteří hráči se i ochotně vraceli kvůli selfie fotkám. V Česku tohle zažívají vesměs hokejisté, tady i florbalisté, kteří ovládli dva uplynulé šampionáty.

Při českém utkání proti Norům už byla kulisa komornější. Ale ticho nebylo. O důstojnou atmosféru se postarali čeští fanoušci, kteří se vyzbrojili i bubnem.

Aby národní tým rozložil síly, mimo sestavu zůstal hvězdný Filip Langer, tradiční člen první formace. S ním zezačátku odpočíval i 35letý veterán Matěj Jendrišák, který hraje na rekordním sedmém mistrovství světa, ale postupně se dostal do akce.

Vedle Jurca se dařilo i dalším nováčkům. Prvně hráli na mistrovství Tomáš Hanák, Milan Meliš, Filip Zakonov a Adam Zubek.

„Jsem za to hodně rád. Chtěli jsme, aby hráli od začátku, aby měli fokus a byli připravení a nemuseli čekat někde na lavičce. Uvedli se dobře, sbírali asistence, góly, tohle se povedlo,“ kvitoval to kouč Berka.

A nechtěl prozradit, jak dál bude řešit situaci v brankovišti. Na přímou otázku, jestli něco znamená, že nastoupil Jurco, jenom uvedl: „Uvidíme, máme s gólmany nějaký plán, jsou o něm informovaní. Půjdeme postupně a uvidíme před finálovými boji.“

„Je jasné, že bych chtěl chytat co nejvíc. Ale to i Bauí,“ s úsměvem připomněl Jurco zkušenějšího matadora Lukáše Bauera. „Kdo by nechtěl chytat na mistrovství? Uvidíme, jak to rozhodnou trenéři,“ říká k tomu.

V neděli mají reprezentanti volno, v pondělí nastoupí proti Švýcarům.