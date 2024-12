ONLINE: Česko - Německo. Florbalisté míří za vítězstvím ve skupině

Dva zápasy, dvě výhry. Čeští florbalisté mají za sebou úspěšný vstup do mistrovství světa v Malmö, po triumfech nad Norskem (7:2) a Švýcarskem (5:2) mají nakročeno k postupu do čtvrtfinále z prvního místa skupiny A. K jeho zajištění jim stačí uhrát remízu proti Německu, do utkání půjdou v roli velkého favorita. Přidá národní tým třetí výhru? Utkání začíná v 16 hodin, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.cz.