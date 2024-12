Pikantní souboj se Slováky ve čtvrtfinále: 13 „krajánků“ i kanonýr z Malmö

Češi se Slovenskem dosud sehráli 13 utkání, dvanáctkrát vyhráli a jednou neuspěli. Bylo to v květnu 2022 na kvalifikaci v italském Celanu, kde Slováci zvítězili 5:4. V letošní kvalifikaci v polském Lochówu Češi zvítězili jednoznačně 10:1. Na světovém šampionátu se odehrálo derby bývalých federálních partnerů pouze jednou - před dvěma roky v Curychu Češi vyhráli ve čtvrtfinále 9:4.

„Proti Slovensku jsme hráli na kvalifikaci poslední zápas, ale to je úplně jiný zápas. Tam už de facto o nic nešlo, tady je to čtvrtfinále mistrovství světa. Budeme se na to muset velmi dobře připravit. Spoustu kluků tam znám z české ligy," řekl obránce Filip Zakonov z Mladé Boleslavi.

Ve slovenském týmu, který vedou český trenér Radomír Mrázek s asistentem Karlem Ševčíkem, je 13 krajánků z české superligy. Největší hvězdou je kanonýr Martin Dudovič z Malmö.

„Víme, že to nebude snadný zápas a nepůjdeme si to jen pinknout. Musíme být hlavami na čtvrtfinále a ne už v případném semifinále. Víme, že když budeme hrát, co umíme, a držet se nějakého herního plánu, tak bychom měli čtvrtfinále zvládnout. Primární je být dobře nastavený v hlavách a věřím, že v tomto nastavení to zvládneme," doplnil Zakonov.

Když naplní Češi roli favorita a domácí Švédové podle předpokladů uspějí proti Německu, odehraje se v sobotním semifinále repríza finále z Curychu. Rozhodla o tom v úterý večer porážka Švédů s Finy 2:5. Desetinásobní mistři světa, kteří ovládli poslední dva šampionáty, ještě na MS s českým týmem nikdy neprohráli. Z deseti utkání devět vyhráli a naposledy to bylo ve finále 9:3. Na minulém MS ale ve skupině uhráli remízu 3:3.

„Včera jsme koukali na ten zápas, bavili jsme se na pokoji s Matějem Havlasem, že to teďka úplně nemá cenu řešit, protože nás čeká čtvrtfinále, které určitě nebude jednoduchý zápas a musíme se na něj perfektně připravit," uvedl útočník Filip Langer z týmu švédského mistra Storvrety.

Univerzál Josef Rýpar z Linköpingu to vidí podobně. „Bylo to dopředu jasné, že to bude Švédsko, nebo Finsko. Pokud chceme vyhrát, tak je potřeba porazit každého. Samozřejmě máme zkušenosti s domácím šampionátem z Prahy. Nebo jsme viděli ve Finsku a ve Švýcarsku, že domácí tým to nemá lehké. Lidi to sledují, je to takový tlak. Myslím si, že se to projevilo i včera na zápase s Finy, že je obrovský," dodal Rýpar.