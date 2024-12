Kouč inženýr vymyslel program, data sleduje online. Kolik hráči naběhají?

Na vysoké škole absolvoval obor projektové řízení, což se mu náramně hodí i při práci. Kouč Jaroslav Berka, který dovedl před dvěma lety národní tým ke stříbru a už má zlato s juniory, si dobře uvědomuje, že i podrobná data jsou nedílnou součástí sportu.

Proto na tabletu ukazuje interní systém, jenž sleduje všechna potřebná data ze zápasů. V hokeji už existuje řada produktů, které jsou napříč NHL i extraligou hojně využívané, třeba InStat, ale ve florbale si něco podobného pro použití u reprezentace vypiplal právě on se svými spolupracovníky.

„Trvalo mi to několik let, ještě na minulém šampionátu jsme to zdaleka neměli v této fázi, teď už to má parametry,“ usmívá se kouč, jenž ve volném čase studuje, jak funguje mozek nebo to, jací jsou trenéři ostatních týmů. Co vystudovali, jaký mají přístup. Aby se soupeřům snáze dostal pod kůži.

Na tabletu si vyhodnocuje všechny možné kategorie. Ty ukazují, která pětka dokáže přehrát soupeře a jakým způsobem, jak se naopak vyrovnává s tím, že druhý kouč na ni nasazují svoje formace.

Výstupy má k dispozici online. Navíc i s odstupem. Má dva blízké spolupracovníky, jedním z nich je i bývalý reprezentant Ondřej Svatoš, jenž potom zápasy ještě dodatečně analyzuje.

„Celkem je tedy vidí třikrát. Naživo, plus potom dvakrát ze záznamu,“ vysvětluje 37letý Berka, trenérský workoholik, který nic neponechává náhodě a věří silnému realizačnímu štábu.

Na střídačce má na starost střídání, sleduje, jak se každá lajna prosazuje, jak na to reaguje soupeř. Jeho asistent Joonas Naava se víc věnuje taktickým záležitostem, Pavel Brus předává postřehy hráčům. Role jsou jasně rozdělené.

V hledišti ještě sedí Marek Vojta, další známá postava z florbalového prostředí, jenž je vysílačkou spojení s Naavou. „Seshora je trochu jiný pohled, takže jsme ve spojení. Potom s informace pracujeme i o pauze,“ vysvětluje Vojta, jenž v extralize má na povel Spartu.

Naava je hlavním koučem Mladé Boleslavi, Brus dlouho vedl Vítkovice. Co jméno, to silný trenérský pojem. „Chci spolupracovat s těmi nejlepšími,“ vysvětluje Berka, proč se obklopil elitou. Ten však přímo s Vojtou není spojený vysílačkou během utkání.

Má na starosti střídání, sleduje reakce soupeřů. „Takže se musím soustředit a trošku by mě to rušilo,“ vysvětluje muž, který byl dvakrát u juniorského světového zlata.

Naběhané kilometry slouží i k analýze

Při utkání má online k dispozici i data o tom, kolik toho hráč naběhali a v jaké intenzitě (jakou měli tepovou frekvenci). „To všechno sleduje kondiční trenér. A pokud by objevil, že nějaký hráč už je moc zavařený, upozorní mě,“ vysvětluje Berka, jenž se zajímá i o principy jiných sportů. Protože i z nich čerpá.

Florbalisté mají kolem pasu při každém utkání sporttestery. „V průběhu turnaje pracujeme s běžeckými daty ve dvou rovinách. Jak živě, tak je samozřejmě následně analyzujeme i po utkáních a dáváme do širších souvislostí, jaké trendy nám spolu se statistickými herními daty ukazují,“ vysvětluje Jan Hejný, jenž má na starosti kondiční stránku.

„Florbal je kolektivní multifaktoriální sport, tudíž se na běžecká data díváme s nadhledem a řešíme je v souvislosti hry, jestli nebo jak moc například vyšší průměr naběhaných metrů vede k vyššímu počtu gólů, šancí či dalších faktorů,“ dodává Hejný.

Vzdálenost při jednom velmi intenzivním utkání se blíží až k šesti kilometrům. „Nejvíc jich mívá Ondra Němeček. Takže někdy se kolem toho hecujeme,“ popisuje klíčový útočník Filip Langer. Ten podle vlastních slov naběhá okolo 5,5 kilometrů. Někdy o trochu méně.

„Spíš na to koukáme s nadhledem. Protože to někdy může ovlivnit psychiku. Člověk si myslí, že moc neběhal, a pak na to koukne a vidí něco jiného,“ hlásí nejslavnější český florbalista. „Takže data jsou jenom nějaký nástroj, který se dá hlavně použít z dlouhodobého hlediska. Myslím si, že Jarda (Berka) to přesně kvůli tomu sbírá. Aby měl větší vzorek.“

„Právě z dlouhodobého monitoringu běžeckých dat víme, že během hry je vyšší množství vysokorychlostních decelerací než akcelerací, což nám dává přesnější informaci o tom, jak hráče připravovat, co v silově-kondiční přípravě priorizovat a jaké jsou rozdíly mezi herními posty,“ vysvětluje kondiční kouč.

Když před třemi lety Berka převzal národní tým, dopředu vyhlásil, že se zaměří mimo jiné na pravidelné sledování fyzické připravenosti. S reprezentanty je v neustálém kontaktu a společně dohlížejí na to, aby jejich parametry rostly.

Florbalisté se totiž touží stát v střednědobém horizontu nejlepším týmem světa. „A bez toho to prostě nejde,“ tvrdí Berka.

Zároveň data slouží pro dlouhodobou analýzu a bude to i podklad pro vyhodnocení hry na šampionátu. „I celkově pro rozvoj florbalu u nás,“ dodává reprezentační kouč.

Národní tým ve čtvrtek večer (od 20.30 hodin) čeká čtvrtfinále se Slováky. Při rozložení sil by to měla být povinná výhra. A pak už všechno vypukne zápasy o medaile o víkendu.

V rámci hesla Next step chtějí Češi po posledním stříbru tentokrát až na vrchol.