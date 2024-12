Zklamaný kouč Berka: Beru to i na sebe… Nepodali jsme nejlepší výkon

Jaké je vaše hodnocení?

„Udělali jsme na začátku několik chyb, zejména v obraně. Nebyli jsme v zápase v útoku. Koledovali jsme si o to. Jakmile Švédové dostali vedení na svou stranu, hraje se do toho hrozně těžko. Zkoušeli jsme to, ale nevyšlo to.“

Je to třetí porážka se Švédy na velkém turnaji v řadě. Proč?

„Hrají roli zkušenosti. Kdo se podívá na jejich soupisku, bylo vidět, že jejich zkušení hráči zahráli. Byť tady měli složitý turnaj, tak teď byli ostří, tvrdí, nachystaní. Trošku to první gól naklopil na nějakou stranu. V tu chvíli jsme se nedokázali dostat do zápasu.“

Chtěli jste zlato. Jak těžké bude motivovat hráče na utkání o třetí místo?

„Jednoznačně musíme za chvíli hodit semifinále za hlavu a připravit se. Naše mikrotýmy už pracují na tom, abychom měli naskautované oba soupeře.“

Za poslední dva roky jste udělali kus práce. Mrzí vás, že jste to nezúročili?

„Nezúročili jsme to. Jednoznačně souhlasím. Jde to i za mnou, jako za trenérem. Nebyli jsme ostří zezačátku. Chyběly drobnosti. Dneska jsme nepodali náš nejlepší výkon na turnaji, když to srovnám s jinými zápasy. Je to o detailech. První gól něco udělal s týmem, ale nebyl to náš nejlepší výkon. To jde za námi.“

Dolehla nervozita? Nebo tíha očekávání?

„Nevím, jestli nervozita. Chybička v obraně se stala. Možná je to i kvůli intenzitě, v níž se hraje. Prostě mix okolností. Potom se hraje těžko do obrany. Bušili jsme do nich, ale nevyšlo to.“

Švédové hráli vyloženě na brejky, že?

„Jednoznačně. Ale my jsme to věděli. Cílili na to už před dvěma lety, hrají tak, jsou v tom silní. Na začátku nám to ulítlo. Pak Švédové vědí, že nemusí hrát, všechno tím pádem vyhovuje jim. Mohou stát, bránit, chodí do kontrů. Tam se zkušenosti násobí v tu chvíli.“

Mrzí to o to víc, že český tým je na vrcholu svojí výkonnosti? Kdežto Švédové už se blíží k zenitu, takže je to promarněná šance?

„Na vrcholu… Náš tým je pořád extrémně mladý. Myslím si, že neustále roste. Teď bude extrémně důležité si to po turnaji dobře vyhodnotit, dál pokračovat v růstu. Jedna porážka nemůže naši cestu zastavit. Nemůžeme to teď s horkou hlavou řešit. Ale mířili jsme vysoko. Tenhle zápas naše parametry nesplnil.“