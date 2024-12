Česko - Lotyšsko 8:2. Nakonec bronz! Jendrišák je absolutní rekordman

PŘÍMO Z MALMÖ | Poslední vítězný zápas. To je přesně to, co si florbalisté na šampionátu přáli. Jenže mělo to být finále. Tohle bylo, při vší úctě, pouze utkání o bronz. I tak ho Češi zvládli, nakonec s přehledem, urputné Lotyše porazili 8:2 a z Malmö odvážejí třetí místo. Je to třetí medaile v řadě, předtím byl bronz, před dvěma lety stříbro. Celkem šestý cenný kov. Tým kouče Jaroslava Berky potvrdil, že patří mezi nejužší špičku, ale chtěl víc. Na historické zlato si musí počkat minimálně dva roky.