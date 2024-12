Česko - Lotyšsko 8:2. Nakonec bronz! Tým se vzchopil po těžkém direktu...

PŘÍMO Z MALMÖ | Poslední vítězný zápas. To je přesně to, co si florbalisté na šampionátu přáli. Jenže mělo to být finále. Tohle bylo, při vší úctě, pouze utkání o bronz. I tak ho Češi zvládli, nakonec s přehledem, urputné Lotyše porazili 8:2 a z Malmö odvážejí třetí místo. Je to třetí medaile v řadě, předtím byl bronz, před dvěma lety stříbro. Celkem šestý cenný kov. Tým kouče Jaroslava Berky potvrdil, že patří mezi nejužší špičku, ale chtěl víc. Na historické zlato si musí počkat minimálně dva roky.

Po utkání převzal bronz i Matěj Jendrišák, pro něhož to bylo sedmé mistrovství. Možná poslední. Tak moc toužil po zlatu. Ale osud mu nebyl nakloněný…

Kdo ví, jestli ve 35 letech přidá ještě nějaký zápas.

Už před utkáním mu byl věnovaný malý ceremoniál. Hvězda švédského Linköpingu a někdejší kapitán reprezentace odehrál 142. zápas za národní tým, překonal tak Elišku Krupnovou a je absolutním rekordmanem v české reprezentaci. Ještě před zápasem mu předal čestnou plaketu Daniel Novák, šéf Českého florbalu. Jendrišák potom hned zamával na tribunu, kde měl opět svoje nejbližší.

A vydal se do boje zklamaných. Češi v semifinále prohráli se Švédy, ale i tak v sobě našli psychické síly, aby vybojovali alespoň bronz. Povinný bronz, dá se říct.



„Zápas jsme zvládli. Lotyši hráli dobře, museli jsme si na ten moment počkat. Oni tady na turnaji chytili slinu, trápili všechny týmy. Věděli jsme, že to bude o nás. Museli jsme se vyrovnat s frustrací. Což tým zvládl perfektně," reagoval kouč Jaroslav Berka



Ten přiznal, že včerejší večer byl hodně těžký. Zklamání po ztraceném semifinále bylo velké.



„Kdo míří vysoko, tak když se to nepovede, pády bývají trošku tvrdší. My jsme se za nic neschovávali. Od té doby, co jsme k reprezentaci přišli. Pojmenovali jsme to jasně. Dostali jsme včera direkt, takže to možná bolelo o něco víc," neschovával se Berka za fráze.

"Před třemi lety měl bronz příchuť zlata. Teď je to hořkosladké. Pořád to máme nastavené stejně," jasně kouč mluvil o tom, že mužstvo má dál zlaté ambice.

V hledišti nechyběla ani tradiční početná skupina fanoušků kolem útočníka Matěje Havlasa. „Je nás lehce přes třicet,“ řekl jeho otec Vojtěch, civilní profesí uznávaný ortoped v Motole. Teď seděl spolu s dalšími rodinnými příslušníky v hledišti, na tváři měl české vlaječky.

„Škoda toho semifinále, kluci byli hodně zklamaní. Ale pořád je fajn, když se vyhraje poslední zápas na turnaji a kluci mají medaili,“ dodal profesor Havlas, který působí jako přednosta Kliniky dětské a dospělé ortopedie.

Ale Lotyši vůbec nebyli snadní soupeři. Chvíli trvalo, než se favorit utrhl do většího trháku. Po první třetině Češi drželi pouze hubené vítězství 2:1 a Lotyši ještě měli v úvodu druhého dějství k dispozici dohrávanou přesilovku.

Spoluhráče několikrát podržel gólman Lukáš Bauer, jenž tentokrát dostal přednost před mladíkem Tomášem Jurcem.

Postupně Lotyši uvadali a pochopili, že na favorita nemají. Ale dlouho se drželi. Celá střídačka žila, hráči prožívali každou šanci nebo zákrok brankáře. Vždycky někdo zaťal pěst.

V průběhu utkání ale Češi převzali iniciativu a soupeře přetlačili. Získali bronz, ale sami dobře vědí, že chtěli víc.

Šampionát se za dva roky hraje ve Finsku.

Mistrovství světa florbalistů v Malmö (Švédsko):

O 3. místo:

Česko - Lotyšsko 8:2 (2:1, 3:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 1. Marek Beneš (Havlas), 11. M. Krbec (F. Forman), 36. Němeček (Havlas), 38. Marek Beneš (Langer), 39. Rýpar z trestného střílení, 43. Besta (Meliš), 50. Němeček (Langer), 54. Meliš (Jendrišák) - 18. Malkavs (Ragovskis), 36. Bekeris (Akmenlauks). Rozhodčí: Broman, Matti (oba Švéd.). Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 6241.

Sestavy:

Česko: Bauer - Hemerka, Němeček, Punčochář, Suchánek, Zakonov, Meliš - Marek Beneš, Langer, Havlas - M. Krbec, F. Forman, Rýpar - T. Hanák, Jendrišák, Besta. Trenér: Jaroslav Berka.

Lotyšsko: Zarins - Kruminš, Ragovskis, Balodis, Griezitis, Akmenlauks, Vilmanis - Kovalevskis, Raitums, Bitmanis - Tiltinš, Trekše, Dumpis - Bekeris, Malkavs, Keišs. Trenér: Heiki Luukkonen.

O 5. místo:

Slovensko - Švýcarsko 3:6 (2:2, 1:1, 0:3)

Branky: 5. a 34. Dudovič, 20. Batkovič - 40. a 55. Zaugg, 56. a 60. Louis, 17. Siegenthaler, 19. Fitzi.

O 7. místo:

Německo - Norsko 5:12 (3:2, 0:5, 2:5)

Branky: 15. Berbig, 19. vlastní S. Fauskanger, 19. Weisskirchen, 56. Jakob Heins, 59. Hofferbert - 13., 35. a 55. Pedersen, 4. a 46. Hamrin, 30. a 60. Haugen, 36. a 51. Kämpe, 21. W. Andersson, 37. Gjödalstuen, 59. Olesen.