Velká výhra před domácím MS! Florbalistky smetly Finky, vyzrály na ně po šesti letech
České florbalistky porazily na úvod Euro Floorball Tour ve švýcarském Churu Finsko 7:2. V 57. vzájemném utkání s úřadujícími vicemistryněmi světa si připsaly teprve šesté vítězství a čtvrté v základní hrací době. Dvěma góly k výhře přispěla Michaela Kubečková.
Druhý duel na turnaji, který je generálkou na prosincové mistrovství světa v Brně a Ostravě, sehraje tým kouče Lukáše Procházky v sobotu od 15:30 proti Švédsku.
Češky v úvodu zápasu nevyužily přesilovou hru při vyloučení Yamou Njaiové a v polovině první části se dostaly do vedení Finky. Z dorážky překonala Janu Christianovou Meri-Helmi Höynaläová. Ve 13. minutě odpověděla po přihrávce Anny Brucháčkové zpoza branky Kubečková, ale za 35 sekund český tým opět prohrával po trefě Sofie Mittentagové.
Procházkův výběr ovládl druhou část. Po 139 sekundách po dlouhém pasu Šárky Staňkové překonala Brucháčková v úniku Juulii Katajaovou bekhendovým blafákem. Ve 25. minutě po nabídce Karolíny Klubalové otočila stav Kubečková. V čase 32:35 skórovala Denisa Ratajová a v 38. minutě oslavila dnešní 23. narozeniny gólem Vanessa Rebecca Keprtová.
V 59. minutě ještě zamířila při power play do prázdné branky Staňková a 32 sekund před koncem pečetila nejvyšší výhru nad Finkami Linda Fuchsová.
První výhra od roku 2019
Český tým slavil první vítězství nad Finkami od 8. září 2019, kdy vyhrál v přípravním utkání v Salu 5:4 po samostatných nájezdech. Dosud při třech výhrách v základní hrací době to vždy bylo jen o gól. Vedle šesti vítězství uhrály Češky tři remízy a připsaly si 48 porážek.
„Vstup do turnaje je pro nás důležitý. V poslední době se nám na EFT tolik nedařilo a většinu zápasů jsme prohrávaly. Věřím, že nás tento triumf nakopne. V sobotu nás čeká Švédsko. Už jsme ukázaly, že proti němu umíme hrát a bylo by fajn po dlouhé době zažít, jak chutná výhra nad Tre Kronor," řekla Christianová, která od nové sezony hájí barvy švédského mistra Thorengruppenu.
Finky nastoupily bez svých hlavních hvězd - sester Oony a Veery Kauppiových. „V první třetině jsme nebyli dobří při hře na balonku. Hráli jsme slušně do obrany, ale šance, které jsme si vypracovali, jsme zbytečně zahazovali vlastními chybami a soupeřkám dávali prostor pro šance. To jsme od druhé třetiny výrazně zlepšili, holky začaly být nebezpečné a zápas kontrolovaly. V posledním dějství jsme se soustředili více na defenzivu. Mohli jsme být možná odvážnější v některých momentech, ale klíčová pro nás byla zodpovědnost, abychom dobře rozehraný zápas - na rozdíl od předchozích měření s Finskem či Švédskem - dokázali dotáhnout do vítězného konce," uvedl kouč Procházka.