Potlesk pro mladé florbalisty! Pomohli zachránit zraněného seniora na ulici | iSport.cz

Dramatická situace se stala v neděli dopoledne v Opavě. Vítkovické B družstvo dorostenců se zúčastnilo turnaje v tělocvičně ZŠ Mařádkova. V přestávce mezi zápasy si pár hráčů zašlo nakoupit svačiny.

„Při cestě zpátky z obchodu do haly na nás začala křičet kolemjdoucí paní, že na druhé straně cesty někdo leží,“ popisoval patnáctiletý Vojtěch Gruszka. „Pán ležel na zemi a měl hlubokou ránu na hlavě, zřejmě se mu zamotala hlava a spadl na obrubník. Doběhli jsme k němu, já hned volal záchranku a Adam (Zoubek) s Ondrou (Cuberkem) mezitím pána přemísťovali do co nejkomfortnější polohy.“

Zraněnému pomohli i další. „Pán z protějšího domu se ptal, co se děje a když jsme mu to popsali, doběhl domů pro obvaz a karimatku, aby zraněný neprochladl,“ popisoval Gruszka. „Celou dobu jsme se zraněným komunikovali, aby neupadl do bezvědomí. Pak už jsme jen čekali na příjezd sanitky.“

Pohotovou reakci ocenil i vítkovický trenér Jiří Gurkovský. „Myslím, že takové činy nejsou ani v dnešní době úplnou samozřejmostí a kluci zaslouží obrovské díky,“ chválil hráče trenér. „Kluci se zachovali příkladně, jak se na správné sportovce patří a prokázali i obrovský charakter. Patří jim obrovské poděkování.“

Zraněný senior je v pořádku, v nemocnici mu lékaři tržnou ránu na hlavě zašili. Zůstal chvíli na pozorování, ale lékaři už jej propustili do domácího ošetřování.