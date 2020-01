Slzy bolesti, pak bronz z Poháru mistrů. Florbalistka Planková šla přes bolest | iSport.cz

„Vždycky je lepší vyhrát poslední zápas, po semifinále jsme byly hodně zklamané, ale zlepšily jsme si náladu, zvládly jsme to na výbornou a bronz je doma,“ radovala se Eliška Planková. Ta do zápasu o bronz naskočila po nepříjemném zranění žeber, semifinále končila v bolestech a v péči ošetřovatelů. Dala se dohromady a pomohla gólem při vlastním oslabení.

Jak těžké pro vás bylo naskočit po zranění ze semifinále?

„Semifinále bylo velice tvrdé a těžké, odcházela jsem s pochroumanými žebry. Ale fyzioterapeutové a maséři mě dali dohromady. Vyspala jsem se a byla v pořádku.“

Co bylo těžší napravit? Hlavu nebo žebra?

„Spíše ta žebra.“ (usmívá se) Naštěstí jsem už je necítila vůbec, byla jsem v pohodě a soustředila na zápas o bronz.“

Čtyřikrát jste o gól vedly, Finky třikrát srovnaly. Bylo důležité, že jste je nepustily k obratu?

„Ano, bylo důležité, že jsme je nenechaly překlopit výsledek. V semifinále se nám to nepovedlo, za stavu 2:2 jsme dostaly dva rychlé góly a nedokázaly jsme se už vrátit do zápasu. Věděly jsme, že se to nesmí znovu stát.“

Byla pro výsledek klíčová ubráněná oslabení ve druhé třetině?

„Pro naši psychiku bylo super, že jsme je, tedy až na jedno, dokázaly ubránit. Na druhou stranu jsme v oslabení jeden gól taky daly, takže se to mazalo. Pomohlo nám to psychicky.“

Za stavu 3:3 ve 37. minutě sudí u videa zkoumali, zda po finské střele míček nepřešel brankovou čáru. Jak jste to prožívaly?

„Oddechly jsme si, ale já si byla celou dobu jistá, že to gól nebyl. Viděla jsem míček na brankové čáře, odpálila ho Kamča Paloncyová, byla jsem trochu v klidu. Ale oddechly jsme si, nikdy nevíte, jaký verdikt sudích bude.“

První dva góly vstřelily polské útočnice Dominika Buczeková a Zuzana Krzywaková, přidaly pak ještě i další asistence. Jak velká pomoct pro vás je „polská“ síla?

„Buča je neskutečná a Zuzka taky dala gól. Pěkné, holky nám hodně pomáhají, máme v nich sílu, věříme jim.“

Jak se vám líbila atmosféra v porubské RT Torax Aréně?

„Vynikající, fanoušci opět nezklamali. Znovu dokázali, že jsou nejlepší v republice.“

Pohár mistrů ve florbalu v Ostravě:

Ženy:

O 3. místo:

1. SC Vítkovice - SB-Pro Nurmijärvi (Fin.) 7:3 (2:1, 1:2, 4:0)

Branky a nahrávky: 2. Buczeková, 11. Z. Krzywaková (Příleská), 32. Planková (Buczeková), 42. Trošková, 47. Husková (Paloncyová), 47. Seevaldová (Enenkelová), 57. Kubečková (Buczeková) - 7. Eskelinenová, 22. Lirkkiová (K. Kujalaová), 35. Lirkkiová (Eskelinenová). Rozhodčí: Andersson, Dufvenberg (oba Švéd.). Vyloučení: 3:1. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 1392.