Bez své chlouby, bez statisíců. Komu se ve florbale ulevilo? A jak dál? | iSport.cz

Žádní mistři. Žádní sestupující. Finanční ztráty a hodně podnětů na přemýšlení. Jak teď vypadá dění v druhém nejmasovějším sportu u nás? Kdo si po zrušení sestupu píská a kdo se zlobí? Může zrušené Superfinále florbalu pomoci? A koho napadla skvělá akce, aby se nepoužitý textilní merch věnoval jako materiál na šití roušek? O tom všem i mnohem dalším jsme hovořili s Romanem Urbářem, ředitelem úseku marketingu a medializace Českého florbalu.

Omluvte tykací formu rozhovoru, s Romanem Urbářem se známe deset let.

Máš dvě malé děti, daří se tobě a tvé rodině vyhnout koronaviru?

„Rodině se daří dobře, děkuji, snažíme se držet doma co nejvíce, ale být v bytě s dvěma malými dětmi je pořádná zkouška lásky. Měli jsme doma jiné smutné události, nicméně zatím to zvládáme a čekáme na další vývoj.“

Takovýto konec sezony nikdo neočekával. Prezident Českého florbalu Filip Šuman označil stopnutí všech soutěží za nejsmutnější den ve funkci.

„Vnímal jsem to obdobně, je to smutné, všichni by radši dokončili sezonu na hřišti.“

Měsíce dřiny přišly vniveč, to musí strašně bolet.

„Těžké to samozřejmě je. Tohle je však pro všechny stejné, naopak pro lidi z klubů a hráče i hráčky to asi bylo ještě o něco těžší. Zejména pro ty, kteří před sebou teprve měli ty vrcholy sezony např. v podobě play off. Je to obrovská škoda, ale je to realita a zdraví má přednost. Florbal hrají desítky tisíc lidí po celé republice, klíčové je, aby byli zdraví a celé prostředí zvládlo současný stav a nachystalo se na roky následující.“

Vraťme se na začátek března, to bylo nejen pro florbal věru turbulentní období, že?

„Celý ten týden byl jako na houpačce, v úterý 10. března přišlo první nařízení a my řešili, zda florbal může i nadále běžet za daných podmínek, čili max. 100 lidí na jednom místě. Snažili jsme se hrát dál a nastavit podmínky pro dohrání co nejvíce utkání. Už i tak jsme měli spoustu různorodých reakcí a vyhlášení nouzového stavu ve čtvrtek 12. března de facto všechny předchozí snahy a kroky zcela smetlo ze stolu.“

Pak přišel, poněkud symbolicky, pátek třináctého, kde se po jednání výkonného výboru rozhodlo o definitivním ukončení florbalové sezony. Byl výbor v jednohlasné shodě?

„To je velmi citlivé téma. Jednohlasná shoda nebyla, ale byla to výrazná většina. Je ale potřeba říct, že jsme na různých scénářích vývoje i v oblasti soutěží pracovali od druhé poloviny února. Vývoj v okolních zemích ukazoval, že v nějaké podobě koronavir zasáhne i Česko, jen jsme neznali intenzitu a neuměli předvídat vládní opatření. V inkriminovaném týdnu to bylo mnoho hodin analýz řádů a zkoumání možností, jak na danou situaci reagovat. Vzhledem k délce trvání nouzového stavu a informacím, které jsme měli, kde na mnoha místech byly okamžitě zavřeny sportovní haly a kluby přerušovaly činnost, tak bylo jasné, že ta situace je neudržitelná – jak z organizačního, tak i sportovního pohledu.“

Roman Urbář z Českého florbalu popsal, jak náročným obdobím prochází druhý nejmasovější sport v Česku. • Foto Český florbal

Největší pozornost se logicky upřela na mužskou Superligu, mistr nebyl vyhlášen, nikdo nesestoupil. Jaké byly reakce?

„Komunikace probíhala oficiálním oznámením klubům, současně i skrze naše komunikační kanály. S některými kluby se jednalo individuálně i na jejich žádost výkladu rozhodnutí. Byla to výjimečná situace pro všechny a dotýká se celého florbalu a našich více než 150 soutěží, nejen Superligy.“

Jak to vzaly ambiciózní mančafty v 1. lize, pochopily, byť play off bylo ve fázi čtvrtfinále, že ročník je anulován a jejich postupové úsilí přijde vniveč?

„To musím opravit, ročník rozhodně nebyl anulován, protože všechny výsledky platí, ale ročník byl předčasně ukončen. Reakce na to rozhodnutí byly a jsou různé, samozřejmě kluby, které měly ambici postoupit o úroveň výš, se s tímto rozhodnutím sžívají hůře než jiné. Nejedná se ale jen o kluby z první ligy. Snažíme se s nimi komunikovat a podívat se na jejich argumenty věcně, probrat s nimi dopady této výjimečné situace a její řešení.“

Byl nějaký klub, který rozhodnutí vyloženě rozporoval?

„Ne. Naopak bych řekl, že kluby rozhodnutí pochopily. Jinou otázkou je, že padají návrhy, zda by nebylo možné najít nějaké výjimečné řešení pro oddíly, které měly největší šanci na vybojování si postupu.“

V tomto směru máš i osobní zkušenost, během aktivní kariéry jsi s Kladnem zažil postup do nejvyšší soutěže, stejně tak následný sešup.

„Jak říkáš, sám jsem hrál i trénoval v první lize. Vím, jak je těžké se dostat nahoru. A samozřejmě chápu jejich zklamání, dané kluby daly hodně práce, úsilí a prostředků do splnění svých cílů. Nicméně takovýto stav asi těžko někdo mohl předvídat. Všichni bychom uvítali, kdyby se sezona dala regulérně dohrát a rozhodlo se na hřišti, ale to bohužel není možné.“

Ve Švédsku to řešili jinak, Visby a Warberg byly z SSL odeslány o patro níž, přestože základní část nebyla narozdíl od Superligy dohrána.

„Je to tak. Ale ukázalo se, že nestandardní řešení mohou výrazně narazit, což je právě třeba případ švédského florbalu, kde došlo k úředním postupům a sestupům. Kluby proti tomuto nestandardnímu postupu vystoupily a nyní je z toho obrovská kauza, která bude mít ještě dohru.“

Pokud si zavěštím, v Česku by byly nejvíce ohroženým druhem Pardubice, v základní části Superligy posbíraly suverénně nejméně bodů. Mluvil jsi s nimi, cítily úlevu?

„Předpokládám, že ano. Osobně jsem s nimi ještě nehovořil, ale i z jejich vyjádření na klubových stránkách je pochopitelné, že jim spadl kámen ze srdce. Myslím si, že budou chtít příští sezonu o to víc dokázat, že do Superligy patří a obhájit si to na hřišti.“

Jejich místo chtěly zaujmout třeba Karlovy Vary, Kladno, nebo Bulldogs Brno.

„Samozřejmě mezi 1. ligou a Superligou je situace vnímána nejintenzívněji a možná právě tady, v klubech, na které se ptáš, je přání, aby se nalezlo nějaké výjimečné řešení. Ale i ostatní ambiciózní týmy jsou logicky dotčeny. Musíme tuhle situaci zvládnout, aby měla na florbal co nejmenší negativní dopad.“

Všechny florbalové soutěže v Česku se zastavily. Mistrovský titul nebyl v Superlize ani ženské extralize letos udělen. • Foto Barbora Reichová (Sport)

Nezačne se hrát na podzim? Velký problém

Pojďme k Superfinále, výkladní skříni florbalu v Česku. Jak úspěšní jste byli ve vyvázání se ze smlouvy s vedením O2 areny?

„Pronájem se pohybuje v řádech stovek tisíců. V rámci O2 areny máme velmi dobré vztahy, už jsme tam pořádali několik akcí včetně organizačně velmi úspěšného MS 2018. Aktuálně to vypadá, že bychom se mohli domluvit na „posunutí“ nájemného na rok 2021.“

To je velmi vstřícné gesto, že?

„Ano, vážíme si ho. Musíme jen najít vhodný termín, protože akcí se samozřejmě do roku 2021 posouvá mnoho, což zasahuje i do naší již schválené termínové listiny.“

K nějaké finanční újmě zrušením Superfinále ale určitě došlo, mám pravdu?

„Ještě to není kompletně dopočítané, ale předpokládám, že to budou stovky tisíc. Největší položku tvoří poplatky za zrušení akce v rámci vrácení vstupného, náklady již vyrobených věcí, proběhlá propagace atd. Samozřejmě jsme ještě v jednání s našimi partnery o tom, zda nalezneme náhradní plnění v této situaci, tam mohou další ztráty přijít. Ale největší ztrátu osobně vidím v tom, že si to nebudeme moci všichni prožít, pro celý florbal je to unikátní a již zavedená akce, na kterou se těší tisíce florbalistů a florbalistek.“

Myslíš si, že roční pauza může Superfinále prospět? Že hlad bude větší?

„Ještě jsem nad tím popravdě ani nepřemýšlel, zatím mám hodně práce s dotažením toho letošního neuskutečněného. Obecně věřím, že Superfinále je pro všechny výjimečná akce a snažíme si ji jak my, tak i účastníci a fanoušci, vždy co nejvíc užít a odnést si unikátní zážitek. Bylo by samozřejmě fajn, kdyby ten příští rok o to víc přitáhl zájem diváků a celý florbal si tak vynahradil ten nezvyklý konec letošní sezony.“

Optikou financí, v jaké kondici je teď florbal v Česku?

„Díky velice úspěšnému hospodaření v uplynulých letech v dobré. Samozřejmě současná situace ale letošní rozpočet výrazně ovlivní, o sponzorech jsme již mluvili, bude také záležet na klíčové podpoře od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tyto věci na úrovni státu se řeší, doufáme, že to nebude mít na celý sport včetně florbalu velký dopad. Předpokládám, že bude záležet na tom, jak dlouho současný nouzový stav a s ním spojená opatření vydrží. Další projekty by měly probíhat v létě – jako třeba Street Floorball League a od srpna se již naplno rozjíždí další sezona. Pokud by striktní nařízení trvala až do podzimu, pro daný rok je to už velký problém.“

Vítkovice při oslavách titulu v roce 2019. Letošní zlaté medaile zůstaly v šuplíku. • Foto Barbora Reichová (Sport)

Superliga stále nemá generálního partnera, získat ho bude vzhledem ke koronaviru asi ještě obtížnější, že?

„Celkově sponzoringová situace může být obtížnější. Nyní se firmy soustředí hlavně na udržení svého fungování a obecně marketingový budget včetně sponzoringu v dobách krize bývá jeden z prvních tzv. na odstřel. Celou situaci monitorujeme a asi budeme muset změnit strategii, nicméně chceme být připraveni a spojit se s partnery, pro které je florbal atraktivní svým zásahem, fungováním či značkou.“

Jaký je plán Českého florbalu na další týdny?

„Pracovat na dalším rozvoji a přípravě nejen následující sezony. Jak jsem již říkal, musíme vše připravovat ve standardním režimu a otevírá se případně měsíc navíc pro řešení věcí ve střednědobém režimu, na které v rámci sezony nezbývá tolik času. Co lze, to nadále chystáme s předpokladem, že se v dohledné době život nejen v u nás v republice vrátí do normálu.“

Co konkrétně je v procesu?

„Chystají se reprezentační akce, mládežnické akce, nová sezona, školské projekty, máme za rok pořádat Mistrovství světa juniorů atd. Kdybychom čekali, jak se vše vyvine, tak budeme mít problém na dlouhou dobu, pokud nyní odpracujeme ten nestandardní stav a připravíme se i třeba s předstihem na následující sezonu, tak se omezení mohou týkat florbalu jen po dobu nezbytných několika měsíců a ne v řádu let.“

Vaše denní agenda a komunikace se zaměstanci probíhá na Skypeu?

„Snažíme se v maximu respektovat vládní nařízení a pracovat na home office s využitím moderních možností komunikace. Podařilo se i skrze našeho partnera T-Mobile získat zdarma velmi dobré nástroje na komunikaci a telekonference, což nám práci usnadnilo a florbal tak jede dál na plné obrátky. To platí jak o zaměstnancích, tak i lidech z volených složek v rámci různých komisí. Za své oddělení musím říct, že zejména v oblasti komunikace je nyní práce snad i víc než v sezoně – vymýšlíme nové věci, musíme je rychle realizovat a navíc v nestandardních podmínkách. Je to de facto jediná možnost jak být ve spojení s našimi členy a fanoušky, přinášet jim florbal aspoň v digitální podobě a snažit se jim dodávat zajímavý obsah, aby to současné období zvládli i třeba s trávením množství volného času díky florbalu.“

Jsem překvapen, co hráči a hráčky doma dovedou

Personální „cuty“ žádné neproběhly?

„Zatím ne a doufám, že tomu ani tak nebude muset být. V minulých letech se dařilo hospodaření držet na dobré úrovni a věřím, že tuto krizi bychom měli zvládnout. Samozřejmě to může mít dopady podle dalšího vývoje v budoucnu, ale protože florbal je stále skromný sport budeme se snažit dopady minimalizovat.“

Takže morálka neklesla?

„Nepocítil jsem to, naopak před námi stanula spousta výzev. Musíme pracovat dál, jinak bychom měli velké problémy po skončení současné situace – nejen jako zastřešující organizace, ale všechny naše kluby a hráči. Naší zodpovědností je minimalizovat dopady pro budoucnost.“

Velmi jsem kvitoval vaši akci zbavení se zbytkového merche a poskytnutí textilií na šití roušek.

„Byl to nápad lidí z mého týmu, vzešel svévolně i na základě vlny solidarity co se v Česku rozjela a jsem moc rád, že s tím přišli a celé to zprodukovali. Snažili jsme se přispět na dobrou věc a pomoc s tím, co se v dané chvíli dalo. Reakce byly velmi pozitivní a hlavně rychlé, během jednoho večera jsme vše udali a druhý den už posílali krabice s textilem směrem k adresátům. I na základě toho jsme založili na našem webu stránku „pomáháme si“, kde je případně možnost poptat nebo nabídnout pomoc.“

Co projekt #florbaldoma, kolik videí se vám od mladých hráčů a hráček, kteří vám posílají své domácí tréninky, schází?

„Denně chodí desítky videí, nyní jsme i díky partnerovi schopni ta nejlepší videa odměnit florbalovými cenami a podpořit všechny, ať doma zkoušejí nejrůznější triky. Je fajn vidět, že to lidí baví, snažím se toho spoustu odsledovat a sám jsem často překvapen, co vše hráči a hráčky dokážou.“

Co dalšího tvoje oddělení plánuje na dobu temna?

„Aktuálně rozjíždíme projekt Trénuj doma, kdy budeme přinášet konkrétní rady pro trénink v domácích podmínkách od vybraných trenérů ve spojení s naším metodickým úsekem, chystáme i nějaká videa. Současně se budeme soustředit na hlasování o nejlepších hráčích i hráčkách v rámci projektu Holba Pětka roku a připravujeme i projekt fanouškovského play-off. Rádi bychom upravili přechodně projekt Hlavně nezlobte se zaměřením na děti a mládež – dát jim k dispozici přehled jak se zabavit sportovním či obecně naučným obsahem.“

To je potřeba, že? Doma máš dva syny, takže to máš z první ruky.

„Je to tak, sám doma pozoruji na starším synovi, že je nutné hledat různé alternativy zábavy a upoutání pozornosti. Proto v neposlední řadě chceme realizovat kvízy či vědomostní soutěže, jednak spousta fanoušků tyhle akce má ráda, a kdyby se nám to povedlo spojit třeba s pravidly a jejich procvičováním, mohou se florbalisté i vzdělat do další sezony.“