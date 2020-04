Čech, který ohromil nejlepší ligu světa: Není pravda, co se o Švédsku píše | iSport.cz

Marek Beneš se dostal domů až posledním letem. A to ještě musel svůj odlet řešit s týmovým manažerem, protože švédská Superliga byla pouze přerušená. „Neřešili to dobře. Čekali, že se situace zlepší, ale k tomu nedošlo. Ještě, že jsem odletěl,“ popisuje „Beny“ rozhodnutí z konce března. Řeč byla ale i o nynějším zkresleném obrazu Švédska v tuzemských médiích, nebo o tom, co musí člověk udělat, aby ho kabina v cizině přijala.

Švédsko je teď v médiích označováno za rebela, který řeší pandemii jiným způsobem. Řešilo se jinak i pozastavení tamní florbalové soutěže?

„Vlastně ano. Přerušení a zrušení trvalo delší dobu a bylo to trochu zvláštní. Florbalová asociace ta nařízení nedělala úplně šťastně. Nejdřív ligu jen pozastavili, a to už bylo ve chvíli, kdy situace po celé Evropě vůbec nebyla dobrá, kdy se zavírala se letiště a hranice.“

V tu chvíli asi člověk trochu přestane myslet na sport, ale řeší jen, jak se dostat domů.

„Přesně to jsem si v tu chvíli začal říkat. A liga pořád nebyla oficiálně zrušená. Tak jsem se individuálně domluvil s týmovým manažerem, že přestože liga je jen pozastavená, tak odletím do Prahy. Naštěstí i on viděl, co se v Evropě děje a nijak mi v tom nebránil. Potom jsem se koukal, že jsem odletěl úplně posledním možným letem.“

Navíc i poslední kolo se hrálo později než většina sportovních lig v Evropě.

„To bylo taky velice zvláštní. Poslední odehrané kolo bylo povoleno odehrát jen klubům, které se mohli posunout, nebo propadnout v tabulce. Ostatní měli volno. My jsme tedy nemuseli hrát, protože jsme třetí, ale tři utkání se opravdu bez diváků odehrála.“

A potom se liga kompletně pozastavila. Na co se potom čekalo?

„Nevím, zápasy už se nehrály, ale asi se doufalo ve zlepšení celkového stavu. Nevím. Oni nejprve řekli, že se liga pozastavuje a že za 10 dní dají finální verdikt, což bylo nejhorší možné rozhodnutí, protože člověk deset dní neví, na čem je. Ale jak jsem řekl, v průběhu těch deseti dnů se po Evropě situace zhoršovala, tak jsem odletěl domů.“

Ze zpětného pohledu si asi říkáte, že to bylo správné rozhodnutí.

„Jednoznačně. Můj kamarád z reprezentace Ondřej Němeček, se do Prahy vrátil až někdy v těchto dnech. A to ještě šílenou cestou přes Německo a autobusem. Naštěstí je v pořádku.“

Český florbalový útočník Marek Beneš hrající za slavný švédský klub Pixbo Wallenstam, se v úvodu sezony stal nejproduktivnějším hráčem nejlepší florbalové ligy světa







7 zobrazit galerii

Jste v častém kontaktu se spoluhráči?

„Jsem, skoro v denním. Problém je, že skrz zpravodajství u nás, se člověk teď o reálné situaci ve Švédsku moc nedozví, takže se jich především vyptávám, jak to tam vlastně vypadá.“

Takže, jaká tam podle nich panuje situace?

„Mají tam jiný přístup k řešení pandemie, to ano, ale rozhodně to není tak divoké, jak je nám tady předkládáno. Četl jsem, že se jim to totálně vymyká z rukou, že nákazu vůbec nezvládají, což není vůbec pravda. Nebo že opatření ve Švédsku nejsou skoro žádná, což také není pravda. Je to velmi zkreslené.“

Lídr bodování

Máte za sebou skvělou sezonu, kdy jste se parádně chytnul v Pixbu, v jednom z nejlepších klubů švédské Superligy. Dokonce jste na začátku vládnul bodování ligy. Co zapříčinilo raketový start?

„Asi dvě věci. Tou první je, že moje pozice na hřišti je úplně ta nejofenzivnější. Na pravém křídle hraju na nejvytaženějším postu. A pak samozřejmě obrovská síla spoluhráčů. V první formaci jsem nastupoval s Martinem Östholmem, nebo s Gustavem Fritzellem, což jsou stavební kameny švédské reprezentace a jedni z nejlepších hráčů na světě. Hrát s nimi vás opravdu pozvedne výš.“

Ale člověk přeci musí něco umět, aby se v tamní Superlize dovedl prosadit.

„Nutno dodat, že v prvních zápasech mi vyšlo všechno. Úplně všechno. Za dva zápasy jsem tam nasbíral deset kanadských bodů, což se mi snad nikdy v kariéře nepodařilo. Začátek mi fakt sednul. A jak jsem řekl, zapadlo do sebe víc věcí. Ale tehdy mi to lepilo, to jo.“

Pokud vás trenéři stavěli od počátku do první lajny, vedle nejlepších spoluhráčů, do nejofenzivnější pozice, tak se od vás přísun bodů asi očekával že?

„To ano, ale nikdo, včetně mě, jich neočekával tolik. (směje se) Byla to jízda.“

Často se, nejenom ve florbale, zmiňuje rozdíl v tréninku mezi Českem a severskými státy. Je ten rozdíl tak markantní?

„Můžu mluvit za florbal, ale rozdíl je značný. Ale souvisí to s tím, že ti hráči jsou na strašně vysoké úrovni. Kvalita jednotlivců je jinde a s tím souvisí intenzita tréninku. Ti hráči jsou rychlí, rychle reagují, rychle přemýšlí. Potom se intenzita každého tréninku zvedá velmi rychle a nabaluje se to na sebe. A i díky tomu si tam nikdo nedovolí na chvilku nic vypustit.“

Cítil jste od spoluhráčů zpočátku trochu odstup, nebo hráči Pixba vyvrátili mýtus o chladných Seveřanech?

„Ne, přišlo mi to úplně stejné jako v Česku. Žádný rozdíl jsem nezaznamenal. Možná je to jiné někde, kde jde opravdu o profi sport, ale tady je to podobné jako u nás. Je to parta kamarádů, které ten sport strašně baví a dostanou za něj nějaké drobné. V přijetí mezi kluky jsem žádné rozdíly s Českem neviděl.“

V týmu jste byl jediný cizinec. Kdo si vás zpočátku vzal pod křídla?

„Hodně mi pomohl Islanďan Andreas Steffanson a taky obránce Anton Eriksson. Oba jsou to starší hráči, tak mi podali pomocnou ruku. Ale jako brána do světa tam funguje jiná věc.“

Jaká?

„Jednoznačně fotbal! (směje se) Starší spoluhráči ho hodně sledovali a společně jsme se chodili dívat na zápasy. Někteří fandí i Manchesteru United, takže u těch jsem zapadnul hodně rychle. Můj fotbalový přehled pomohl podobně, jako ten na hřišti. (usměje se)“

Docela mě překvapuje, že třeba hokej není na podobné úrovni.

„Hokej tolik neřeší, ale možná to je tím, že já sleduji především NHL. A tu jsem mohl řešit asi jen s jedním, nebo se dvěma spoluhráči. Třeba o fantasy lize jsem se s nimi vůbec nemohl bavit, to vůbec neřeší.“

Takže i fantasy ligy (virtuální liga, kde se vašemu týmu daří podle toho, jak hráči NHL hrají v reálných duelech) jsou vaše vášeň?

„Hodně. Přerušení NHL mě v tomhle směru hodně zasáhlo. Zrovna jsme hráli play off. Stáli jsme proti sobě s kamarádem z reprezentace Ondrou Vítovcem, což je vyhecovaný souboj jako blázen a já byl ve vedení. A najednou se liga přeruší. Rána pod pás.“

A když už známe váš oblíbený fotbalový klub, tak komu nejvíc přejete v NHL?

„Nejradši mám Washington Capitals. Vždycky se mi hrozně líbil styl Alexe Ovečkina, takže jim přeju nejvíc ze všech.“