Rozlučka v Superfinále. Můžu zkolabovat, usmívá se florbalista Sladký

Bude to jeho poslední zápas profesionální kariéry. Brzy pětatřicetiletý vítkovický florbalista Tomáš Sladký se chce v sobotním Superfinále loučit na vrcholu. 1.SC TEMPISH Vítkovice, nejlepší tým základní části a obhájce titulu z roku 2019, se v boji o zlato utká s Mladou Boleslaví (18). V ženském Superfinále hrají už od 12.30 Vítkovice s FAT PIPE Florbal Chodov. Akci hostí pražská UNYP Arena.

Vítkovický trenér Pavel Brus je před Superfinále přesvědčený, že jeho borci nechají na hřišti duši. „Někteří možná i na hřišti zemřou,“ říkal v nadsázce Brus. Když ho slyšel matador Tomáš Sladký, jenom se pousmál. „Já asi budu jeden z těch, co na hřišti mohou zkolabovat. Ale udělám vše pro to, aby se nám povedlo obhájit zlato.“

Bude to opravdu váš poslední florbalový zápas na vrcholové úrovni, Tomáši? Jste přesvědčený o ukončení kariéry?

„Ano, oznamoval jsem to už před měsícem. Za chvíli mi bude třicet pět, brankáři ještě v takovém věku mohou hrát, v poli je to ale už čím dál tím náročnější. Možná bych ještě rok mohl dát, ale je čas. Rozhodlo zdraví i rodina.“

Během sezony i play off jste ve Vítkovicích střídal různá místa i spoluhráče v útocích, na jaké pozici se ve finále rozloučíte?

„Variantou byl druhý brankář, ale dohodli jsme se, že budu hrát na centru. (usmívá se) Tam hraju celý život, tak jsem rád, že můžu zakončit mé fungování na pozici centra. Stačí škrtnout sirkou a vyběhnu! Těším se dlouho, chci si to maximálně užít.“

Kolik tejpů budete na Superfinále potřebovat?

„Sem tam něco tejpuju, ale pomáhám si jinak. Ani nebudu publikovat, jak. (usměje se) Ne, sranda, klepu to. Minule jsem hrál Superfinále s pochroumanou patou, teď jsem zdravotně natolik fit, abych byl schopen celý zápas vydržet. Že po zápase dorazí dopingovka? Těším se na ni.“ (usmívá se)

Váš trenér Pavel Brus říká, že Vítkovice mají proti minulému Superfinále lepší nohy. Platí to i pro vás?

„Jasně, trenér lpí na kondici hodně. Měli jsme dostatek času na kondičce zapracovat. My starší kousci už na regeneraci potřebujeme pravda trochu déle, což se trochu bilo s tím, že jsme denně jeli slušné dávky. Potrhal jsem si tělo, ale na přípravu byl docela čas. Na jeden zápas budu i já připravený.“

Poslední Superfinále v roce 2019 jste ovládli, jak se tým od té doby změnil?

„Moc ne. Vítkovice mají ve svém DNA zaneseno, že se vždy hraje o titul! Jsem rád, že tomu není jinak ani letos. A doufám, že se v takovém rozpoložení udrží klub i jeho hráči i v budoucnu. Ve složení našeho kádru není moc velký rozdíl, jiná bude spíš atmosféra. Minule jsme hráli doma před plnou arénou, teď bude Superfinále v menší hale. Jsem rád, že tady alespoň nějací diváci budou. A doufám, že se to v budoucnu změní a zase se bude hrát před plnými ochozy.“

O florbalovém poháru se v jediném superfinálovém zápase rozhoduje od roku 2012. Vítkovice za tu dobu uhrály tři tituly v mužské a čtyři v ženské kategorii. Brali byste zpátky série na víc vítězných zápasů?

„Náš názor je na tohle téma delší dobu veřejně známý. Jak bych to kulantně zaobalil? Marketingově jsme pro florbal udělali maximum, Superfinále na jeden zápas ve velkých halách má solidní zásah. Ale mám pocit, že už jsme v době, kdy se můžeme zase soustředit na sportovní stránku a kvalitu hry samotné. Superfinále ubírá na kvalitě, top hráči mají méně špičkových zápasů v sezoně. Takže návrat k play off sériím bychom určitě přivítali.“