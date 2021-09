Florbalistka, která před cizinou dala přednost škole: Chci zlomit prokletí

Metr, možná míň. Takový kousek dělil Magdálenu Pláškovou na předsezonní tiskovce od trofeje pro vítěze letošního juniorského mistrovství světa ve florbale. Čeští junioři už zlato mají, ona se teprve vydává na dlouhou cestu: o víkendu se hraje první extraligové kolo, superfinále je na programu devátého dubna 2022.

„Kdo by říkal, že nechce titul?“ culí se Plášková, VIP posila pražského Chodova. Před rokem vyrazila na zkušenou do Red Ants, klubu ze švýcarského Winterthuru. Dostala se s ním do semifinále tamní ligy, a protože florbal není plně profesionální sport, přivydělávala si v covidovém testovacím centru.

„Byla jsem ráda, že můžu pracovat, navíc v němčině. Měli jsme příjemný tým,“ chválí si Plášková. „I florbalově to byl obohacující rok. Když porovnám zázemí Red Ants s Chodovem, nemyslím, že by bylo výrazně odlišné. Česká a švýcarská florbalová škola se liší spíš mentalitou a přístupem, bylo fajn poznat nové prostředí.“

V létě se vrátila tam, odkud přišla. Bohatší o švýcarskou zkušenost a o rok vyzrálejší, o prázdninách jí bylo čtyřiadvacet. Pomůže Chodovu zbavit se nálepky věčně druhých? „Každou sezonu jsme se snažily prokletí v superfinále prolomit, někdy chyběl kousíček. Ale pracujeme na tom, aby se to brzy změnilo,“ zdůrazní Plášková, majitelka zatím jediného titulu Chodova z roku 2015.

Přišla do obměněného týmu a na Jižním Městě zatím slyšela jen poklony. „S Majdou jsme získali nejen skvělou hráčku, ale i velkou osobnost. Roční zkušenost ve Švýcarsku jí prospěla a měla by se stát jedním ze základních článků týmu,“ pravil chodovský trenér Lukáš Procházka.

Šikovná útočnice se v civilu mění ve studentku medicíny, to kvůli ní se vrátila domů. Na lékařské fakultě má před sebou poslední tři roky. „Maminka je doktorka a já chtěla být odmala taky. V páté třídě jsem tvrdila, že mě osmileté gymnázium připraví na medicínu líp než základka,“ pobaveně vypráví Plášková. „Ještě mám čas rozmýšlet se nad specializací. Zatím uvažuju nad chirurgickými obory, kde bych se trochu mohla věnovat práci rukama, ovšem ještě se to může několikrát změnit. Mimochodem, škola se dá s florbalem skloubit báječně. Od učení si jdu odpočinout na florbal, a když mám potom vyvětranou hlavu, můžu se líp soustředit na skripta.“

Učení si poveze i na mistrovství světa, které začne na konci listopadu ve švédské Uppsale. „Pokud se dostanu do nominace,“ usměje se Plášková pod rouškou.

Před týdnem se s parťačkami z národního týmu mračila: Češky na testovacím turnaji v Bernu prohrály všechny tři zápasy. „Aspoň nemůžeme podlehnout pocitu sebeuspokojení, který by mohl přijít po dobrých výsledcích. Turnaj nám ukázal spoustu chyb, ale pořád máme skoro tři měsíce na to, abychom je odstranily,“ uklidňuje Plášková.

Před šampionátem Češky vyrazí za teplem na soustředění do Španělska a v Uppsale se budou prát o medaili. Předloni jim v Neuchatelu unikla o vlásek: v semifinále s domácím Švýcarskem ještě dvě minuty před koncem vedly o čtyři góly, přesto nečekaně prohrály. „Na tohle se nedá zapomenout,“ zakroutí Plášková hlavou při vzpomínce na historický kolaps. „Byla to zkušenost, z které můžeme těžit. A třeba se i odrazit za medailí.“

