Florbalový démon zase řádil: Langer ve Švédsku pomohl k obratu

To je forma! Filip Langer před týdnem vystřelil českým florbalistům bronz na mistrovství světa a v sobotu už zase válel ve švédské lize. Dvěma trefami a jednou asistencí pomohl Kalmarsundu k velkému obratu v Jönköpingu a výhře 8:7 v prodloužení. Jeho tým přitom prohrával už o pět gólů…

Prodloužení jsou teď jeho specialita. Filip Langer druhou prosincovou sobotu zařídil reprezentaci bronzovou medaili a týden nato dokončil velký obrat svého Kalmarsundu v Jönköpingu. Langer a spol. ve městě na břehu jezera Vättern prohrávali už 3:7, ale nakonec díky gólu ve 45. vteřině prodloužení slavili výhru 8:7.

„Chtěli jsme vyhrát za tři body, nicméně po tom průběhu bereme dva body všemi deseti,“ líčil Langer. „Zápas to byl až šílený. Rozhodčí pro mě většinou nehrají roli, ale musím říct, že tentokrát to opravdu bylo na hraně toho, co je únosné. Hodně gólů jsme dostali v oslabení, ovšem hrou v šesti jsme dokázali získat dva body.“

Talentovaný útočník zažívá báječné období. Na šampionátu v Helsinkách pomohl národnímu týmu k první medaili po sedmi letech a daří se mu i ve švédské superlize, jeho Kalmarsund je druhý jen o bod za vedoucí Storvretou.

„Po mistrovství světa je to pro mě taková další odměna. Teď už se těším na Vánoce a domů,“ vzkázal Langer, jenž 29. prosince oslaví dvacáté narozeniny.