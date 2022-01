Vítkovická dominance! Klub ovládl obě florbalová finále Poháru

Vítkovičtí florbalisté ovládli Český pohár už v letech 2012, 2016 a 2018. Spartě sice v aktuální sezoně dvakrát podlehli, ale v pohárovém vrcholu jí nedali šanci. Po gólech Adama Delonga, Martina Gattnara, Adama Zubeka, Jiřího Besty, Marka Matejčíka a Matyáše Šindlera zvítězili 6:4. Parádní práci v bráně odvedl Lukáš Souček.

„Proti Spartě jsme si věřili, víme, jak ty dva zápasy probíhaly,“ komentoval vítkovický útočník Marek Matejčík, který se podílel na polovině bodů (1+2). „Poprvé jsme měli hromadu nemocných, podruhé se nám zápas hrubě nepovedl. Teď můžeme být spokojení. Jsem rád, že Vítkovice mají pohár, je to pro nás pobídka do další práce. Jsem šťastný! Pro mě osobně je to zadostiučinění, je to moje první trofej po návratu do Vítkovic.“

Podle trenéra Pavla Bruse bylo motivací i předchozí vítězství žen. „Když vyhrají holky, je to těžší, protože by si nás pak dobíraly, kdyby se to nepovedlo i nám,“ usmíval se Brus. „Věříme, že nás to po nepřesvědčivých výkonech v základní části Superligy nakopne do play off.“

Vítkovické ženy proti Chodovu znovu ukázaly, jak silný a sebevědomý mají tým. Prohrávaly 0:2 a ještě 16 vteřin před koncem ztrácely o jednu branku. Při hře bez brankářky vyrovnala 15 vteřin před sirénou Barbora Husková. A prodloužení rozhodla svojí druhou finálovou trefou kapitánka Denisa Ferenčíková. „Nebyl to zdaleka první zápas, který se nám povedlo takhle otočit. I proto si věříme a hrajeme do posledních vteřin,“ radovala se Ferenčíková.